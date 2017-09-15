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﻿上市改革諮詢總結快出台

2017-09-15 列印
  證監會及港交所（388）去年6月推出上市監管架構改革諮詢文件，至今逾1年仍未推出諮詢總結。昨日有媒體引述消息稱，該諮詢總結快將公佈，證監會將退出新股審批的前線角色，由港交所繼續主導審批工作。

　　昨日消息引述接近證監會及港交所人士稱，將有一個新成立的委員會負責制定上市政策，證監會將有代表參與，但不能就港交所上市部員工的表現做評核。上市監管架構改革諮詢建議，增設上市監管委員會及上市政策委員會，分別負責處理上市申請，以及上市政策大方向制定。

　　另一方面，證監會昨日與馬來西亞證券事務監察委員會簽訂協議，以建立金融科技合作框架。
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