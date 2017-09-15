﻿IFC外望——任志剛倡港股人幣交易

行會成員任志剛（見圖）在其網誌《觀點》撰文指，香港是細小型經濟體，但卻是國際化程度最高的國際金融中心，而香港又是內地企業境外首要集資地，或對本港貨幣穩定帶來挑戰，故認為香港股票市場可引進用人民幣作為交易單位，以應對有關挑戰。



他一再指出香港國際金融中心地位的獨特性，在於其國際化程度可以說是最高的。原因是投資者和集資者兩個資金融通的組成部份，都主要是來自境外。



香港是細小的經濟體，但以港幣作為交易單位所進行的國際金融活動的成交量，卻遠大於本地經濟的規模。因此，國際金融活動的流量變化對香港經濟的影響甚大，尤其貨幣金融穩定方面。同時，外資流入及流出金融體系和港元所產生的波動，亦為香港貨幣金融穩定帶來挑戰。



他重申以港幣為全球第二大經濟體的內地與外地之間的資金活動提供融通服務是不切實際。



如果投資者及集資者是利用港元以外的貨幣，例如其本土貨幣來作為交易單位，在港進行國際金融活動，便不需承受貨幣風險。作為處理貨幣穩定挑戰的第一步，除港元外，香港的股票市場可引進用人民幣計價、交易及結算。此舉既有助人民幣國際化，亦有助香港銀行有效配對人民幣資產和負債。



末日博士：特朗普治下美元難看好



有「末日博士」之稱的著名投資者麥嘉華（Marc Faber）認為，美元匯價今年來一直弱勢，短線而言有力反彈，但在特朗普治下，美元長線難以看好。反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數今年以來已累升近一成。其中，兌歐羅和兌墨西哥披索，更分別挫逾一成三和一成四。



麥嘉華周四向CNBC表示，目前美元要反彈4%至5%甚至更多並不難，但他明顯對美元長線前景不感樂觀，指出特朗普政府及其經濟政策，不利於美元長期走勢。他形容特朗普政府施政實際上是「搬石頭砸自己腳」，令他看淡美元長遠表現。



儘管麥嘉華唱衰美元長線走勢，但他透露其組合內部份歐羅正轉為美元。他解釋，美元前景固然不好，但目前遠比美元優勝的貨幣其實寥寥無幾，通通缺乏吸引力。



高瞻