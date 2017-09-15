﻿市場簡訊

—大悅城地產（207）昨日公佈與新加坡GIC（Realty） Private Limited的合營企業，以12.64億元人民幣中標青島一幅地皮。該地皮位於青島北部地區寧海路、金沙路及湖清路，總地盤面積約6.2萬平方米，總規劃建築面積約15.9萬平方米，擬為商業及住宅用途，土地使用權期限包括40年商業用途及70年住宅用途。







—滙豐中國宣佈，已在中國銀行間債券市場成功定價20億元人民幣3年期金融債，該筆債券通過「債券通」同時面向境外投資者發行，成為內地首家通過「債券通」發行金融債的外資銀行。另外，中銀香港（2388）在境內銀行間債券市場成功發行今年第一期人民幣金融債券（即熊貓債券），發行金額為90億元人民幣，是迄今單筆發行金額最高的熊貓債券，認購額150億元人民幣，約為發行額的1.67倍。







—渣打（2888）為進一步拓展大中華及北亞區市場，在大中華及北亞區私人銀行增加人手。該行由去年第四季至今，已增聘逾50名有經驗的銀行家和顧問，包括資深私人銀行家吳惠義、前德銀董事總經理及大中華團隊主管柯瑞棻，兩人將駐香港，並向大中華及北亞區私人銀行主管陳盧鳳儀匯報。







—美國總統特朗普周三否決批准具中資背景私募基金Canyon Bridge以13億美元收購美國晶片生產商Lattice的計劃，此舉是向北京當局發出信號，華府反對中資任何涉及可用於軍事用途高科技的公司收購交易。路透社去年11月報道，Canyon Bridge部份資金來自北京，同時該基金與中國的航天計劃有間接關連。



—香港建設（190）執行董事黃植良昨天表示，近10年來該公司首次派中期息，冀未來派息可逐步增加，但長遠派息比率亦需要視乎是否有收購土地機會。未來會留意上海及天津等地會否有土地值得投資，香港方面，他指地價太貴，現時未有在港買地的計劃。另外，由於受內地限購政策所影響，他預期下半年內地業務的合約銷售增長將有所放緩，但他認同政府推出調控政策，因可以控制房地產市場的泡沫。







—亞積邦租賃（1496）預期，截至9月底止半年純利將按年大幅增加，去年同期純利為608.6萬元。該公司指，純利增加主要由於截至今年7月底止四個月的買賣收入及出售集團設備的收益增加所致。







—木薯資源（841）公佈，注意到昨日公司股價及成交量上升。董事會經作出合理查詢後，注意到媒體昨日有報道指，內地計劃到2020年在全國範圍內推廣使用車用乙醇汽油，而目前全國已經有11個省區試點推廣乙醇汽油，而該公司生產的乾木薯片為生產燃料乙醇的其中一種主要原料。木薯資源昨日上午11時19分停牌，將於今日復牌。停牌前報0.73元，升37.74%，成交金額2720萬元。







—中國神華（1088）公佈，旗下商品煤8月產量2320萬噸，按年跌5.7%；煤炭銷售量3820萬噸，升11.4%。今年首8個月，煤炭產量及銷售量分別為1.98億噸及2.93億噸，按年增加5.5%及16.3%。發電業務方面，8月總發電量為264.9億千瓦時，按年升13.9%；售電量為247.5億千瓦時，按年升14.4%。