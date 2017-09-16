﻿北韓再射導彈 恒指曾挫263點

鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，北韓再射導彈，港股的反應相對日本和南韓的股市更大，她相信即時心理影響居多，對市況影響不大，只是近期恒指在28000關有阻力，導致周五北韓射導彈成為市況調整的藉口。
熊麗萍預期本月21日美國聯儲局議息，有可能公佈縮表詳情，故投資者以觀望態度為主。
恒指收報27807，升30點或0.11%；國企指數收報11067，下滑33點或0.3%，成交金額1172.41億元。以全周計，恒指累積上升139點或0.5%；國指累積下滑82點或0.74%。
騰訊回勇迫近高位
「股王」騰訊（700）近期走勢回勇，股價一度迫近歷史高位，升0.53%，收報338.8元，貢獻恒指16點升幅；中移動（941）升0.8%，收報81.5元，貢獻恒指13點升幅。
內房股表現突出，多隻股份破頂。萬科（2202）曾漲6.3%，高見29.35元，收報28.4元，升2.9%，是表現最好國指成份股；融創中國股價破頂，大升12.42%，收報33.5元。
相反，iPhone 8和8 Plus周五接受預定，惟手機股已炒多日，大部份股份受壓，瑞聲（2018）跌3.1%，為表現最差藍籌；舜宇光學（2382）跌2.6%，收報124.8元。