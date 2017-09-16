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﻿上市改革諮詢棄設「監管委」

2017-09-16 列印
　　證監會及港交所（388）聯合公佈上市監管架構諮詢結果，其中不會成立建議的上市監管委員會，取而代之是證監會將繼續採取及早進行具針對性的介入行動，使證監會有更多機會直接處理在證券市場上市規則或《證券及期貨條例》範疇的較嚴重上市事宜，而聯交所將繼續根據上市規則作出所有決策。

增設上市政策小組

　　另外，建議成立的上市政策委員會將改名為上市政策小組，有關小組將透過諒解備忘錄安排，在聯交所及證監會以外成立，作為對監管或市場具有更廣泛影響的上市政策建議、諮詢及督導平台。小組成員將會與上市政策委員會的建議成員組合相同，並加入港交所董事會兩名非執行董事及證監會董事局兩名非執行董事，成員人數增加至12人。

　　諮詢合共接獲8793份回應，當中上市公司及相關實體、經紀行及保薦人、律師事務所，以及立法會議員和政黨。
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