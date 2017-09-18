﻿美勢公佈「縮表」時間 恒指議息前料拉鋸

上周五美股無懼地緣局勢緊張，三大指數齊齊創新高，其中道指更連創4個交易日收市新高。至於本周則踏入美國聯儲局議息時間，本周四會有議息結果，市場均關心聯儲局的縮表規模和時間表，分析預期本周港股以拉鋸為主，恒指在27500至28000點徘徊。



上周五港股美國預託證券（ADR）幾乎全部向上。滙控（005）折合港元收報75.36元，較本港收市升0.01%；騰訊（700）則收報341.38元，升0.76%；中移動（941）則升0.64%。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，除了要留意聯儲局的縮表規模外，縮表後的後續安排亦要關注，同時今年內加息的機會，或會因美國8月份錄得通脹按年升1.9%，較市場預期為快，而導致加息機會增加。此外，植耀輝指出中央在下月18日將召開中共第十九次全國代表大會（十九大），在十九大前他相信A股變動不大，由於本周市場觀望聯儲局議息結果，他預期本周港股以拉鋸為主，恒指在27500至28000點徘徊。



聯儲局本港時間周四凌晨結束兩天議息會議後，普遍預期會正式啟動收縮目前高達4.5萬億美元的資產負債表規模，而會後主席耶倫主持的記者會，將如何評論目前的息率、通脹和颶風對經濟影響，都會是投資者關注焦點。



關注耶倫講話



市場普遍預期，儲局在美國時間周三午後（本港時間周四凌晨2時）結束議息會議後，將宣佈開始逐步實施「縮表」。而鑑於通脹仍溫和，儲局將維持聯邦基金利率目標的區間在1厘至1.25厘不變。



今年6月中，儲局已公佈有關「縮表」的進程，包括每月停止再投資60億美元國債及40億美元按揭抵押債券（MBS），合共100億美元，其後每季分別擴大60億美元及40億元，直至每月減少國債300億美元及按揭抵押債券200億美元，合共500億美元。聯儲局主席耶倫在會後的記者會、官員對經濟和利率走勢的預測，亦將是市場注目重點。



美國本周出爐的經濟數據不多，包括8月新屋動工、建屋批准、二手樓銷售和9月份Markit製造業採購經理指數初值等。儲局結束議息後多位儲局官員在不同場合發表的演說，都會成為投資者摸索後續政策動向的線索。



上周出爐的8月消費物價指數（CPI）增幅高於預期，已促使聯邦基金利率期貨市場將12月底前加息的機率重新提高至五成以上。高盛分析師估計，縱然此前連番颶風吹襲造成高達1000億美元損失，但估計年底前再加息一次的機會增至60%；高盛並預期儲局將維持增長預測和加息周期不變。