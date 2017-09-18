﻿眾安今招股籌119億 上市前變相發「盈警」 暫未有派息政策

內地首家金融科技保險公司眾安保險（6060）將於今日起招股，入場費6030元，集資最多118.97億元。雖然眾安集資額巨，無論從股東以至保薦人等均陣容強勁，但其未正式上市便先發盈警，暫也未有派息政策。



根據招股書，首季錄得淨虧損2.02億元，預計全年將錄得重大虧損，主要由於未到期責任準備金因包含更多較長年期產品（如健康及消費金融保險）的產品組合變動而大幅增加，及員工及研發等開支上漲等因素。



眾安保險將於全球發售逾1.99億股；其中，95%為國際配售，5%為香港公開發售。每股招股價價格53.7至59.7元，以每手100股計算，入場費約6030.15元，料將成為今年繼國泰君安證券（2611）後第二隻集資過百億元的大型新股。該股預計將於本月28日在主板上市。



眾安首席執行官陳勁昨日在記者會上，對於何時能夠扭虧未有回應，但稱開支中如員工成本會隨規模效益而受控，綜合成本率能降至100%以下。首季包含淘寶網運險費的生活消費業務佔總保費比率按年大幅下滑至33.7%，其他新型業務如健康險則上升，屬於結構性調整。



眾安股東包括阿里巴巴主席馬雲、騰訊（700）主席馬化騰及平保（2318）董事長馬明哲。陳勁表示，眾安在成立以來便得到股東如騰訊及阿里巴巴的支持，發展生活消費等業務，目前也有與平保發展車險業務，未來合作機會一定也不會少。以每股招股價中間價56.7元計算，是次上市淨籌109.48億元，擬用於加強資本基礎支持業務增長。