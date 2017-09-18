﻿私人基金頻獲認購 恐用作隱藏股權架構

近期不少二、三線上市公司積極認購私人基金，有證券界人士估計，可能是一些細價股有意隱藏互控關係所致。



證監會亦向基金業界發出通函，表示經調查之後，發現有些基金公司並沒有投資酌情權，換言之，幕後金主要買甚麼股票，基金經理便「照單執藥」，基金公司或淪為隱藏股權架構的煙幕。證監會表示，可能對相關人士採取執法行動。



上市公司認購私人基金，近來成為風氣，涉及的投資金額動輒以億元計。不過，上市公司就這些投資所披露的資料，往往只有寥寥數語，即使公司通告有提及基金的投資範圍，通常也是描述得十分空泛。有些上市公司所投資的基金，是由成立不久的公司所管理，基金公司的投資往績欠奉，小股東亦難以評估公司斥巨資認購這些基金是否合理。



在今年7月底，證監會已就這些亂象提出警告。當時證監會指出，有些私人基金不但「持有集中、流動性低及互有關連的投資」，而且可能有利益衝突，例如基金投資者與該等基金所投資的上市公司有關，包括投資者是這些股份的主要股東等。證監會在當時已指出，這些基金的作業方式令人質疑，並有可能是為了隱瞞基金投資者於若干股份的持股量而設。



證監會上周五再度發出通函，進一步披露調查情況。通函指出，在證監會視察期間，有基金公司管理層向證監會職員表示，他們實際上並無資產管理的酌情權，而只是提供投資意見以及執行交易。證監會指出，如果基金公司協助其客戶進行可疑交易，便有可能捲入市場失當行為或其他不法活動，而證監會或會對這些人士採取執法行動。