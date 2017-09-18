﻿跨境客成中銀財管主力

中銀香港財富管理各個客層均錄得增長。該行個人金融及財富管理副總經理盧慧敏表示，中高端客戶的數量，即包括「智盈理財」及「中銀理財」（資產門檻分別為20萬元及100萬元以上），錄得24%增幅，當中來自內地的跨境客增加5成。盧慧敏指，中銀一向以「兩地皆大」為銀行的優勢，跨境客成為中高端客戶增長的主要動力，並期望全年跨境客能保持5成的增長。



至於人民幣年初至今穩定地走強，吸引人民幣存款。盧慧敏稱，中高端客層的人民幣存款量今年8月底比去年底上升19%。她認為整體存款量都是向好發展。



在去年8月新設立，資產門檻需達800萬元以上的「高端中銀理財」的客戶，按年增加26%。盧慧敏又透露，正計劃在較大型的「中銀理財中心」中再設「高端理財中心」，專門服務「高端中銀理財」的客戶。



她指，高端客對投資及置業需求較大，屆時會提供私人銀行類別的產品、海外置業按揭服務，而「高端理財中心」的客戶服務人數會提升。期望未來會有近30間中心可設該服務。