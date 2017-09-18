﻿中國海景三億購泰娛企

中國海景（1106）斥資12.8億泰銖（約3.02億港元），收購Pattaya Oriental Cruise Limited全部已發行股本，而Pattaya持有64.19%權益的項目公司，主要在泰國提供娛樂節目，並擁有兩艘分別可同時容納600人及1200人的船隻。



該項目公司在芭堤雅提供娛樂節目近20年，每日客戶人數約5000至7000人，費用每人約300泰銖，其收入主要來自遊客，尤其是中國遊客，鑒於中國遊客的龐大增長潛力，今年上半年呈現爆炸性增長，並預期該增長趨勢將會持續。



中國海景主要業務包括製造及銷售包裝產品、證券買賣及票務代理等業務，該集團在昨日公佈的通告指出，會維持多元化的投資組合及探索適當的投資機會。董事認為，今次收購為該集團提供了擴大業務組合，在長遠而言改善該集團財務狀況的機會。