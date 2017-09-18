﻿市場簡訊

—對於上周五美國《華爾街日報》報道，美國司法部指控一間加州公司Perfectus Aluminum 從中國走私鋁材至美國，報道指Perfectus是由中國忠旺（1333）創辦人兼董事長劉忠田持有。就此，中國忠旺昨日發出澄清通告指，該集團董事長劉忠田並不控制Perfectus，亦非Perfectus的實益擁有人。







—東北電氣（042）宣佈，集團以1.35億元人民幣出售新東北電氣（錦州）電北電容器有限公司全部股權，預計集團因出售事項而產生的收益約3330萬元人民幣。買方為江蘇安靠光熱發電系統科技有限公司。而所得款項集團將用於撥付其他未來投資機會及作一般運營資金。







—坪山茶業（364）昨日公佈，該集團於上周五接獲寶鉅證券（呈請人）經高等法院發出的呈請，內容關於該公司可能因無力償債及未能支付債務而被清盤。清盤呈請將於11月15日於高院聆訊。已提出的呈請主要針對該公司未能支付171.6萬美元及2.42億港元的款項，該等款項為公司發行債券之未償還款項，坪山茶業將與呈請人商討和解。







—辰興發展（2286）公佈，正計劃收購海南友升宏拓房地產開發有限公司100%股權，代價為1.47億元（人民幣，下同），將會成為辰興發展的間接全資附屬公司。



董事認為，收購事項將有助公司開發土地，並將其業務網絡擴大至中國其他地理位置，這對集團的長期前景具有重要的戰略意義，同時擴大其收入基礎。今次收購其中300萬元辰興發展已予支付，作為按金，而餘款1.44億元在通告發佈期後三個營業日內有條件存入託管金帳戶內。







—本港女性獨立自主，戴比爾斯策略總監Esther Oberbeck接受訪問時表示，香港女性自購鑽飾的比例遠高於美國及中國，當中主要的消費群為30至44歲具購買力的女性，而且香港女性購買的鑽石平均重量為0.47卡，花費在購買鑽石的平均支出為1000至2000美元，她指香港是一個有增長潛力市場。







—美國賓夕法尼亞州有鋼鐵之城稱號的匹茲堡市，正崛起成為自動駕駛汽車的重鎮，目前至少有4家自動駕駛汽車公司在當地爭奪人才，包括Uber、由福特控股的Argo AI和新創公司Aurora Innovation，令當地相關人才，例如是卡內基梅隆大學的電腦學院的新畢業生待遇亦水漲船高，電腦視頻學科畢業生新入職首年待遇可達20萬美元（156萬港元）。







—路透社引述消息人士報道，美國電話電報公司AT&T正評估出售其拉丁美洲收費電視業務，現正與財務顧問對相關資產進行估值，金額可能超過80億美元（約620億港元）。







—據CNBC等媒體引述消息人士報道，美國大型玩具連銷店玩具反斗城，可能在今年聖誕節銷售旺季到來之前向法院申請破產保護，進行債務重組並維持該公司的營運。