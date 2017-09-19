﻿憧憬特朗普減稅方案 美股三大指數齊創新高

美股周一早段繼續造好，美股三大指數再創日內新高，杜指曾升78點，見22346點；標指和納指亦分別曾升0.32%和0.45%，續創日內新高。北韓在周末未見新挑釁行為，市場避險情緒消退，加上憧憬美國總統特朗普的減稅方案本周會有較多詳情，樂觀情緒推動環球股市普遍向上。



今晨四時，杜指收報22331點，升63點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76元，較香港收市價跌0.08元；騰訊（700）美國預託證券見348.69元，較香港收市價升2.69元。歐洲三大主要股市後段靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.24%至0.5%。



環繞北韓試射導彈的緊張局勢消退，投資者將注意力放回美國經濟數據，以及聯儲局本周議息結果和記者會發出的訊息，儘管普遍預期的儲局將宣佈啟動「縮表」，但估計對市場影響不大。另一方面，投資者憧憬美國總統特朗普周二首次出席聯合國大會發表演說，可能會透露更多有關稅制改革方案的詳情。



全美住宅建築商協會與富國銀行合作編制的九月份樓市信心指數下滑至3點，至64點，低於分析師預測的67點，八月份指數亦修訂至67點，主要反映發展商在颶風吹襲後，憂慮建材價格上升和勞工短缺的影響。



美匯指數扭轉前兩個交易日的跌勢回穩，曾升0.21%，見92.069；日圓曾低見111.49兌1美元（每百日圓兌7港元）的六周低位，較上周五跌0.59%。



紐約十月期油價表現反覆，到美市早段倒跌62美仙或1.24%，見每桶49.27美元；主要是美國煉油廠快將步入季節性維修期，加上另一颶風逼近加勒比海，勢將影響需求。



恒指創28月新高



港股無懼美國聯儲局本周議息後將公佈啟動縮表，在股王騰訊（700）再發威及內房熱炒推動氣氛下，恒指先突破十天線，再重上28000關，以接近全日高位收市，全日升352點，收報28159點，創近28個月新高，成交額近1200億元，八隻藍籌股齊創一年新高。



港股昨日向好，恒指高開163點，報27971點，於騰訊帶動下，大市持續攀升，先收復十天線（27811點），再升穿28000關口，以接近高位收市，為2015年5月28日以來收市高位；國企指數收報11195點，漲128點或1.16%，成交金額1119億5500萬元。



儘管美聯儲局將於本港時間周四凌晨時分公佈議息結果，但投資者無視縮表影響，時富證券聯席董事鄧建初指，鑑於市場對聯儲局今年內再加息的預期不太高，加上市場普遍預期聯儲局今年內即使縮表，規模亦不會太大，無礙港股表現，倘恒指周二仍能穩站二萬八點之上，中線有望挑戰28589點。