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﻿內地三大富豪身家拉鋸

2017-09-19 列印
　　內地三大富豪排名，隨着各自旗下股份股價急升而不斷易位，恒大昨日股價一度急升逾7%，令主席許家印身家一度超過騰訊主席馬化騰，登上福布斯中國富豪榜首位。

  根據福布斯實時富豪榜顯示，許家印身家曾增至393億美元（約3065億港元），短暫坐上中國首富寶座，但尾市升幅收窄，中國首富寶座又讓回予馬化騰。

　　恒大早段急升過7%後尾市升幅收窄，令許家印僅沾短暫的首富光輝，反而騰訊股價繼續再創新高，見346元，馬化騰身家上升7.6億美元，至389億美元（約3034億港元），重奪中國首富寶座。排第二的許家印身家與排第三的阿里巴巴主席馬雲相若，有387億美元（約3018億港元）。許家印單日身家上升13億美元或3.5%，而馬化騰則上升7.62億美元或2%。
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