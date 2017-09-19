﻿外資持內銀25%上限 有望獲人行鬆綁 或允擴大業務範圍

外電消息指，人民銀行已牽頭初步擬定金融市場開放計劃，並於今天與多個部門開會討論，當中最受關注是放寬外資在中資銀行持股限制，突破不得持股逾25%的關卡。



人行將於今天（19日）與主要金融機構及相關監管部門召開內部研討會。知情消息指出，研討會的議題包括，進一步放寬外資金融機構市場準入限制可能產生的影響；擴大金融業開放的次序；中資金融機構與外資戰略投資者合作中的經驗和教訓。



此外，研討會還討論各金融行業股權比例放寬的程度，以及如果股權比例進一步放寬，中資機構是否有意願繼續引進外國投資者等。同時，人行、銀監會還將討論外資銀行卡清算組織的準入，但細則尚未最後確定。



早在2004年8月，滙豐投資144.6億元人民幣，入股交行19.9%股權，成為外資參股中資銀行最早的案例。



從2001年中國加入世貿至今，內地對外資銀行參股有不少限制，包括單一外資股東在中資銀行持股不得超過20%，同一家中資銀行的外資持股比例總和不得超過25%。同時，外資金融機構的持股必須鎖定三年以上，以及不能同時持有兩家以上的中資商業銀行股份。



中國銀行首席研究員宗良此前表示，對外資銀行的持股可能進一步擴大，同時會取消其他限制，例如在上海等外資銀行較集中的區域，允許擴大業務範圍。國家金融與展實驗室銀行研究中心主任曾剛認為，綜合化經營是外資的關注重點，例如參與信託、消費金融業務等業務機會。



國務院早前明確，將放寬外資在銀行、證券、期貨、保險領域的投資限制，並將逐步明確對外開放的時間表、路線圖。人行將逐步推動落實國務院的政策框架。



機構購匯意願創新低



另外，剛過去的8月份，人民幣兌美元升值近2%，一系列反映跨境資金流動的指標全線好轉，內地企業的購匯意願卻創新低，個人購匯也低於去年同期規模。外管局周一公佈，今年8月銀行結售匯逆差38億美元，為連續26個月出現逆差，但逆差按月大跌75%。離岸人民幣（CNH）連跌兩日，至昨晚10時20分，每美元兌6.5713人民幣，跌234點子。



外管局數據顯示，8月銀行代客結售匯逆差276億元人民幣 ；1至8月銀行累計結售匯逆差1132億美元。同時，8月遠期結售匯簽約順差31億美元，按月增加18%，連續第5個月出現順差。



外管局新聞發言人稱，8月份跨境資金流動更趨平穩，非銀行部門涉外收付款逆差大幅收窄；境內機構涉外交易行為進一步趨穩，貿易投資等主要渠道資金流入增多，機構購匯意願創新低，貨物貿易項下跨境資金淨流入和淨結匯增多，外商直接投資流入和結匯均呈較快增長。



周一匯市方面，在岸人民幣（CNY）官方收盤價報6.5618，較上日跌176點子；離岸人民幣（CNH）兌美元一度跌至6.5784，跌305點子；代表官方意志的中間價報6.5419，微升4點子。