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﻿怡康泰今招股籌4000萬

2017-09-19 列印
　　擬在創業板上市的怡康泰工程（8445）今日公開招股，計畫發行1.5億股，當中約1.35億股以配售形式發行，其餘約1500萬股將作公開發售。招股價介乎每股0.43至0.49元，集資最多7350萬元。每手1萬股，入場費約4949元。該股計畫下周五（29日）上市，匯富融資為獨家保薦人。

        以招股價每股0.46元計算，扣除上市相關開支後，怡康泰集資淨額約4000萬元，當中約49.3%擬用於計畫投標的項目作出履約保證金額，約19.2%將用作增聘員工，約18.7%將用作增購機器及設備，約7.9%將用作償還銀行透支融資，餘下約5%將作日常營運資金。

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