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﻿友邦蘇黎世 同購澳險業務

2017-09-19 列印
　　據外電引述消息人士報道，友邦香港（AIA）（1299）已對收購澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）的保險業務表現出興趣，該業務的估值可能在40億美元（約312億港元）左右。另外，消息人士指出，蘇黎世保險已成為澳新銀行（ANZ）壽險與理財業務的最終出價方，這塊業務的估值為30億美元（約234億港元）。

　　其中一位消息人士對外電表示，雖然澳新銀行保險與理財業務的官方出價截止日期為星期五，但短期內仍有可能再出現幾個新的出價，而上述兩宗交易的知情人士不願具名，因未被允許公開談論此事。

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