﻿IFC外望——iPhone X下月預訂 店家留千萬入貨

萬眾矚目的iPhone X將於下月27日起接受預訂，市場預料或掀搶購熱，炒價隨時較原價高1.5萬元，而今周發售的iPhone 8，相信只能短暫，只能即日鮮，每部iPhone8，可能只賺數百至一千元。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，10周年紀念版的iPhone X功能新穎，有望較原價炒高2倍至3萬元。參考以前iPhone7 Plus鋼琴黑的經驗，原價逾萬元的iPhone X炒到3萬元一部亦不出為奇，至於可以炒高多少倍，則視乎貨量和內地的需求。但反觀iPhone8，方保僑認為其與iPhone7不論在外形或功能上的分別都不大，他推測iPhone8最多一日炒完。



先達廣場手機店的店員認為，iPhone X炒起的機會極高，因為iPhone X有獨一無二的功能及特點，預計每部炒價可比原價高1至1.5萬元。iPhone X無home掣，又具備面部解鎖功能，此兩賣點在其他牌子的手機上找不到，故特別「矜貴」。



有店家認為iPhone X有利可圖，已預留200萬至300萬元入貨，更甚者預留逾千萬元，炒風熾熱，而每部iPhone X的炒價可達2.1萬至2.2萬，約有1萬元水位。在相形見絀下，iPhone8明顯被看淡，放售初期可能只有數百元，最多只有千元的水位，且炒期短，炒家入貨前宜小心行事。



嘉年華進軍福建 打造旅遊養老村



嘉年華國際（996）繼成功打造青島海上嘉年華項目之後，正式進軍福建佈局，在羅源縣打造一度假養老綜合體。



嘉年華國際昨日公告，與福建省羅源縣人民政府及中新房華夏福建實業訂立框架意向書，擬在羅源縣共同投資及建設羅源灣藍色港灣項目及相關項目。



項目總投資104億元人民幣，佔地約為一萬畝。



根據協議，羅源灣藍色港灣項目致力於打造「嘉年華消費度假養老綜合體」，包括多功能的旅遊商業綜合體、海上嘉年華綜合項目、遊艇及海員俱樂部、港口碼頭、養生養老基地、影視基地、虛擬現實基地、教育科普基地、度假休閒基地及醫療中心等。



高瞻