﻿市場簡訊

—芬蘭貿易及發展部長麥卡寧批評，歐盟計劃收緊對中資等外資併購的審查，不會有甚麼實效，反而可能引發貿易戰爭。他談到的是歐盟委員會上周出爐、促進區內國與國之間合作和容許布魯塞爾有權評核外來收購的草案，目的是防止涉及國安的技術或戰略資產外流。麥卡寧稱，即使沒有歐盟本身的保護主義挑釁，亦足以引發與中國、印度和美國之間的貿易戰。







—時代集團（1023）截至6月底止年度純利2.11億元，按年跌43%，每股派中期息6仙。期內，該集團收益19.16億元，按年減少32.4%，主要由於品牌客戶的需求下跌所致。







—有外電引述韓國傳媒報道指出，樂天集團正透過高盛作為牽頭經辦人，正與5至10家外資公司洽談出售在內地樂天瑪特（Lotte Mart）。不過，出售過程並不順利，樂天被壓價，收到的企業報價都比帳面值低30%或以上。







—福壽園（1448）在廣西完成兩宗戰略投資，共涉資6360萬元人民幣。其中，福壽園全資附屬公司上海福壽園斥4560萬元人民幣投資廣西華祖園60%股權，當中1500萬元為資本出資，餘額為溢價投入廣西華祖園的資本公積。同時，上海福壽園將出資1800萬元人民幣與華祖園北京，在廣西欽州市成立合營公司欽州華祖園，在當地專注提供墓地及殯儀服務，上海福壽園佔合營公司60%股權。







—吉利汽車（175）行政總裁桂生悅表示，該公司期望在2020年將新能源車的銷售佔比提升至九成。另外，預期該公司旗下一款新能源車「帝豪EV」今年銷量達40000台，去年銷量有一萬八千台。對於有傳吉利母公司與印度能源公司JSW商討成立合資公司，合作生產電動車，他表示未有商業合作安排，只是常規性的拜訪，但補充任何機會也有可能，該公司未來亦著重於佈局全球。







—非凡中國（8032）公佈，該公司與華融置業旗下珠海橫琴華融置富投資管理訂立有限合夥協議，以共同成立體育文化產業基金，出資總額為15億元人民幣。華融置富與公司兩家全資附屬公司之出資比例分別為66.66%、33.33%和0.01%。華融置業將於體育文化產業基金的日常業務中提供財務及項目諮詢顧問服務。







—遠東宏信（3360）宣佈，以代價15.26億元（人民幣‧下同），向中金公司（03908）出售附屬遠東國際租賃基礎資產；同時，亦以代價8.09億元出售附屬遠東宏信天津基礎資產。遠東國際租賃及遠東宏信天津的基礎資產，包括委託貸款項下之債權，以及有債權的擔保的所有擔保權利及權益等。







—國資委網站昨公佈央企人事調整。中國電信集團昨上午召開中高層幹部擴大會議 ，中組部在會上宣佈，劉愛力出任中國電信集團公司董事、總經理、黨委副書記，同時，免去其中國移動集團公司副總經理、黨委副書記職務。







—內地上半年以來整治保險市場亂象初見成效。中國保監會昨表示，今年上半年，保險資金未發生非理性舉牌、境外收購等激進投資行為；下一步仍將強化境外和不動產投資監管，嚴防境外投資過快增長風險。