﻿杜指八連升再破頂 金管托港匯抗縮表

在聯儲局公佈議息結果前夕，美國股市窄幅靠穩，其中杜指連升八日，並再創日內新高，標指和納指亦造好。另一邊廂，金管局宣佈發行400億元外匯基金票據「抽資」，刺激港匯一度升至7.7964。市場人士認為，市場普遍預期美國將啟動縮表，為免對港匯造成壓力，相信金管局期望在縮表前避免港美息差繼續擴大。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22370點，升39點；納斯達克指數收報6461點，升6點。滙控（005）美國預託證價格報76.85港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證價格報344.94港元，較香港收市價升0.74港元。



港匯曾升穿7.8



美國8月份的新屋動工報118萬間年率單位，較7月經向上修訂後的數字下滑0.8%，但高於市場預期的117.4萬間；上月建屋批准按月增5.7%，報130萬間年率單位，亦高於市場預期的122萬間。此外，美國8月份的進口價格按月升0.6%，出口價格亦升0.6%，兩者升幅均較預期為高。



美國聯儲局議息結果揭盅前夕，金管局宣佈發行400億元外匯基金票據「抽資」。金管局將於下周二，起分五次以投標方式增發三個月期，合共400億元外匯基金票據，令本港銀行體系結餘預測將由現時的超逾2000億元，降至1795億元，為三年來最低水平。



受金管局吸水刺激，港匯抽升，由7.81水平，更一度升穿7.8水平，高見7.7964。資金被抽緊，本港銀行同業拆息亦全面上升。有市場人士認為，市場普遍預期美國將啟動縮表，到時美息持續上升，出現沽港元、買美元的情況，對港匯造成壓力，相信金管局期望在縮表前避免港美息差繼續擴大。



陳茂波籲提防風險



另外，財政司司長陳茂波上周已預告要留意美國加息和縮表，會對本港樓市構成風險。他昨日出席論壇時再警告，日內聯儲局或正式宣佈縮表，加上地緣政治問題和貿易保護主義等，仍會為本港經濟帶來不確性。



市場相信儲局結束一連兩日的會議後，有機會公佈在10月份開始收縮其4.5萬億美元資產負債表規模的部署。在6月份，當局首度公佈了「縮表」計劃詳情：一開始是停止為資產負債表內小部份到期債券進行再投資；接着每月分別縮減60億美元及40億美元的國庫債和按揭抵押債購買規模，一年之後把有關減購規模擴大至500億美元。



港股方面，恒指昨日先升後跌，開市初段一度高見28248點，再創逾兩年新高，惟市場觀望聯儲局議息結果，限制大市升勢，恒指收報28051點，跌108點；國企指數收報11125點，跌70點，成交金額996.4億元。