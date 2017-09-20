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﻿反斗城申破保 港不受影響

2017-09-20 列印
  玩具反斗城聲明稱，已正式在維珍尼亞州申請第11章破產保護，加拿大公司亦有意向安大略最高法院申請破保，但美國及加拿大以外的分店將不受影響，包括海外約255間專利分店，以及與利豐（494）馮氏家族旗下的馮氏零售合資經營的亞洲業務。澳洲玩具反斗城計劃在聖誕節前，為該國總數的39間的分店網絡增加5家店面。

　　美國玩具反斗城申請破保時，列舉債務及資產超過10億美元，並在提出申請前，已獲得包括摩根大通牽頭銀團在內的逾30億美元融資。公司已經聘請律師行重組明年到期的4億美元債項。

　　由私人公司馮氏零售佔15%的玩具反斗城亞洲表示，公司是獨立個體，財務上獨立於其他地方經營的玩具反斗城公司，旗下店舖如常運作。
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