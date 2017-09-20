﻿反斗城申破保 港不受影響

本土賽事停賽五場刑期屆滿後，皇家馬德里射手C朗拿度今晚西甲快車主場對貝迪斯復出，周一先在社交媒體炫耀爆肌身形，可見狀態一流。這名葡萄牙前鋒大有君臨天下之勢領軍劍指三分，並創下連續七十四仗有士哥的世界紀錄。 （now632台周四凌晨4:00直播） C朗八月中西班牙超級盃首回合作客3:1勝巴塞隆拿一戰兩黃一紅被逐後，更從後推球證，被重罰在本土賽事停賽五場。這名三十二歲射手今仗刑滿復出，先在社交網絡上載一張半裸照片展示完美身段，證明自己狀態大勇。 沒有了C朗，皇馬西甲開季只得兩勝兩和。隊友卡斯米路矢言有這名聯賽過去十次鬥貝迪斯獨取入球和助攻各五的前鋒在陣，今晚不勝無歸：「...

2017-09-20