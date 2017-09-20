﻿廣汽騰訊戰略合作 拓汽車保險智能駕駛 大行唱好 廣汽52周高

新能源車加上互聯網已成為未來的大勢所趨，廣汽集團（2238）日前宣佈與騰訊（700）簽訂戰略合作框架協議，合作發展新能源、智能駕駛，及汽車保險業務領域開展資本合作。瑞信即上調廣汽目標價至21元並給予「跑贏大市」評級，刺激廣汽昨日股價造好。



廣汽股價昨早高開4.8%後，股價曾彈升8.4%，收報18.12元，漲4.5%，創52周新高，成交11.61億元。連升八日的騰訊昨日則偏軟，全日跌0.52%，收報344.2元，成交76.12億元。



廣汽：今年業務無大影響



廣汽表示，有關合作對該公司今年業績不構成重大影響。雙方將在智能網聯汽車車聯網服務和智能駕駛、雲平台、大數據、汽車生態圈、宣傳和營銷領域開展業務合作；同時，探討在移動出行和汽車電商平台、新能源汽車及汽車保險業務領域開展資本合作，促進雙方的快速發展。



上汽夥阿里珠玉在前



廣汽集團近年積極在智能網聯和新能源汽車領域佈局。廣汽在廣州的智聯新能源汽車產業園亦於4月27日正式開工建設。廣汽集團認為，本次戰略合作符合公司「十三五」戰略，對實現「電動化、國際化、網聯化」重大突破有積極的促進作用。



證券商對是次戰略合作看法正面，瑞信隨即上調廣汽目標價至21元及維持「跑贏大市」，2017至2019年純利預測上調1%至3%。該行認為，合作可提升公司車輛的連接性、自動駕駛功能、雲計算平台、車輛大數據及人工智能系統，令廣汽的電動化、聯網化及全球化策略加速發展。根據阿里與上汽合作發展互聯網汽車的經驗，上汽推出首架互聯網汽車之後，自家品牌銷量由每月2萬輛升至4萬輛。該行相信基於上述技術提升，與騰訊合作可刺激廣汽銷量。



國泰君安證券亦發表報告稱，廣汽集團利用騰訊產品為廣汽車聯網發展提供堅實基礎；廣汽作為客戶端擁有大量用戶數據及入口，雙方全面合作，為廣汽智能網聯化提供加速器。該行表示，維持對廣汽「增持」評級，預測2017年及2018年的每股盈利分別為2.6及3.41元，維持對其目標價28元。



內地股市方面，三大股指維持反覆，午後股指均出現一波快速下瀉，上證指數收報3356點， 跌6點，跌幅相當於0.18%。深證成指收報11083點，跌69點，跌幅0.62%；創業板指收報1880點，跌14點，跌幅0.77%。