﻿陳啟宗料樓價終回落 內房攻港恐沖昏頭腦

恒隆集團（010）兼恒隆地產（101）董事長陳啟宗在2017年度中期報告，發表歷來篇幅最長，多達14頁的致股東函。他指出，無論放眼未來1年或10年，對該集團的前景皆充滿信心，又指香港在新一屆政府管治下，料樓價終有一天會回落，並對來港發展業務的內地發展商能否取得成功予以保留，更指其可能低估香港的市場，以及高估自己的能力。



陳啟宗指出，中國的經濟會愈來愈依賴個人消費，縱然包括宏觀經濟的因素非所能控制，強調可以掌握的事情上已勝券在握。就目前發展而言，所有物業表現逐漸改善，香港租賃市場將有所增長，惟幅度不會太高。上海的恒隆廣場表現應該持續向好，而上海的港匯恒隆廣場現正進行的大型改良計劃，將於2019年底完成，業績難免會因此受輕微影響。



談到香港市場，他指出，樓價問題並非無法解決，經歷過往數年的不懈努力，加上預期現屆新政府繼續推行正確政策，樓價終有一天會回落。他認為，內地民營房企來港搶地勇氣可嘉，但可能缺乏持續的經濟實力，這與大型國企旗下附屬公司的做法不同。同時內地樓宇只能保存40至50年便要拆卸重建，對習慣追求超凡增長的內地發展商而言，難以滿足其需要，因此導致其選擇投資境外。



十九大人事或出人意表



他對內地發展商能否在港發展取得成功方面，則予以保留。一方面，他留意到部份內地朋友對香港市場參與者帶鄙視的眼光，同時被內地的龐大業務規模，衝昏了頭腦。另一方面，他們可能低估香港的市場，亦高估自己的能力。他更稱，該等內地發展商未經過熊市的洗禮，以他們近期支付的地價，令人難以相信能夠賺取合理回報。



此外，內地十九大即將舉行，有關黨內的高層人事決定，將會影響未來至少5年的營商環境。過去20年，知情人士準能夠預測新一屆領導誰屬，任人唯賢和架構制度通常會提供線索，惟這次則較難臆測，或有一、兩個出人意表的情況出現。