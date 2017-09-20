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﻿積金16年平均回報僅2.8%

2017-09-20 列印
  羅兵咸永道發表強積金系統及建議改革報告，指強積金制度過去16年來，平均回報率只得2.8%，遠低於同期恒生指數回報率5%。就以上報告，本報詢問積金局，該局回應指，就股票基金的表現而言，由2000年12月至今年7月，該類基金扣除開支後的年率化回報為5%。另一方面，又指強積金基金投資於不同種類資產，但指數只反映某類資產升跌，認為把強積金整體回報與恒生指數表現作比較，並不恰當。

　　羅兵咸永道金融諮詢業務合夥人盧啟豪又提及，現時強積金程度涉及大量紙張，其費用佔成本的3分之2。積金局回應指已著手研究「積金易」（eMPF）中央電子平台，以達到行政程序簡化。積金局預期這個此電子平台可減少以紙張處理的交易，進一步降低成本。
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