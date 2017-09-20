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﻿時代年內擬開20分店

2017-09-20 列印
  時代集團（1023）執行董事兼零售主管楊健昨表示，年內將開設15至20間新店，主要集中在內地，而本港則佔2至4間，目前分店總數為46間。該公司日前公佈截至今年6月底止年度股東盈利跌43%，賺2.11億港元，每股末期息則大減54%至6仙。

　　行政總裁楊和輝表示，受製造業務下跌所拖累，收入下跌32.4%至19.2億元，盈利也相應下跌，部份品牌客戶需求減少，及調整利潤較低的定單，專注於高價值產品，但現時正開拓更多市場及客戶，對今年代工生產業務有增長信心。該公司計劃明年於內地開設1家多品牌綜合店。楊和輝表示，未來將發掘更多零售品牌。
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