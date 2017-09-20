行政總裁楊和輝表示，受製造業務下跌所拖累，收入下跌32.4%至19.2億元，盈利也相應下跌，部份品牌客戶需求減少，及調整利潤較低的定單，專注於高價值產品，但現時正開拓更多市場及客戶，對今年代工生產業務有增長信心。該公司計劃明年於內地開設1家多品牌綜合店。楊和輝表示，未來將發掘更多零售品牌。
時代年內擬開20分店
行政總裁楊和輝表示，受製造業務下跌所拖累，收入下跌32.4%至19.2億元，盈利也相應下跌，部份品牌客戶需求減少，及調整利潤較低的定單，專注於高價值產品，但現時正開拓更多市場及客戶，對今年代工生產業務有增長信心。該公司計劃明年於內地開設1家多品牌綜合店。楊和輝表示，未來將發掘更多零售品牌。
南亞裔鐵馬賊 錘劫20秒掠2400萬珠寶
尖沙咀遊客區光天化日發生珠寶搶劫案！三名南亞裔男子昨天攜來兩把兩呎長鐵錘到廣東道一間珠寶店行劫，其中兩人花二十秒閃電打碎櫥窗玻璃，伸手入內掠去九件鑽飾，總值二千四百萬元。三賊得手後乘坐電單車逃去，警方...
2017-09-20
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陽澄湖 未開湖 「正宗」大閘蟹已發售
踏入一年一度的大閘蟹季節，各地老饕已摩拳擦掌，準備蟹肉鮮甜、蟹粉甘香的當造大閘蟹，當中「蟹中名牌」陽澄湖清水大閘蟹將於周六才開湖捕蟹，但內地傳媒發現，深圳有水產市場竟有檔主日前已聲稱有「正宗」陽澄湖大閘蟹出售。 陽澄湖大閘蟹售價遠高於其他產地大閘蟹，不法商人為牟取暴利，經常用其他湖蟹偽冒陽澄湖大閘蟹。內地傳媒日前發現，深圳布吉海鮮批發市場一檔主日前聲稱有正宗陽澄湖大閘蟹，並展示印有「陽澄湖大閘蟹」字樣包裝盒，證明其蟹是「正牌貨」；惟現場民眾卻當面指出，陽澄湖周六才開湖捕蟹，令檔主尷尬不已。 市場內亦有其他攤檔出售大閘蟹，但他們只聲稱蟹隻來自江蘇省，但不能說明具體產地...
2017-09-20
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特朗普聯大演說 倘受攻擊將摧毁北韓
特朗普（見圖）昨首度在紐約聯合國大會上發表演說，一如外界如料，特朗普演說中直斥北韓是邪惡的政權，指金正恩正在做「自殺任務」，不計後果研發及試射核武和彈道導彈，威脅到整個世界。他揚言，美國準備好應戰，並...
2017-09-20
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火炭半山豪宅 叫價硬淨買賣放緩
沙田九肚山將有新盤開售，鄰區火炭半山豪宅交投疲弱，主要是二手業主持貨力強，盤源緊絀，叫價強硬，議幅偏狹，本月僅暫錄2宗成交，指標屋苑御龍山，有2房單位以破頂價易主，呎價逾1.6萬元。 中原地產...
2017-09-20
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杜指八連升再破頂 金管托港匯抗縮表
在聯儲局公佈議息結果前夕，美國股市窄幅靠穩，其中杜指連升八日，並再創日內新高，標指和納指亦造好。另一邊廂，金管局宣佈發行400億元外匯基金票據「抽資」，刺激港匯一度升至7.7964。市場人士認為，市場普遍預期美國將啟動縮表，為免對港匯造成壓力，相信金管局期望在縮表前避免港美息差繼續擴大。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22370點，升39點；納斯達克指數收報6461點，升6點。滙控（005）美國預託證價格報76.85港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證價格報344.94港元，較香港收市價升0.74港元。 港匯曾升穿7.8 美國8月份的新屋動工報...
2017-09-20
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C朗弗爆等食「貝」 爆肌回歸
本土賽事停賽五場刑期屆滿後，皇家馬德里射手C朗拿度今晚西甲快車主場對貝迪斯復出，周一先在社交媒體炫耀爆肌身形，可見狀態一流。這名葡萄牙前鋒大有君臨天下之勢領軍劍指三分，並創下連續七十四仗有士哥的世界紀錄。 （now632台周四凌晨4:00直播） C朗八月中西班牙超級盃首回合作客3:1勝巴塞隆拿一戰兩黃一紅被逐後，更從後推球證，被重罰在本土賽事停賽五場。這名三十二歲射手今仗刑滿復出，先在社交網絡上載一張半裸照片展示完美身段，證明自己狀態大勇。 沒有了C朗，皇馬西甲開季只得兩勝兩和。隊友卡斯米路矢言有這名聯賽過去十次鬥貝迪斯獨取入球和助攻各五的前鋒在陣，今晚不勝無歸：「...
2017-09-20
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孤苦毛孩 中轉安樂窩
不少港人視毛孩如親兒，但並非每頭毛孩也可幸運地遇上好主人，那些得不到主人愛護的狗隻，分分鐘落難街頭成為「孤兒」，生活悲慘。有心人謝婉儀（Ivy）兩年前成立「阿棍屋（House of Joy &...
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人氣王 帶外傭行名店 女神姚子羚做見習闊太
早排收視高企嘅無線劇《同盟》，劇中兩位女角胡定欣和姚子羚嘅性感打女造型好吸like，帶挈佢哋成為網民女友熱門人選，無論你揀A餐定B餐，女神子羚都懶得計較，皆因佢早已名花有主，同甜拖3年嘅有米同居男友「...
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社論——嚴防南亞幫變「禍港旗兵」
尖沙咀珠寶行昨早被懷疑南亞匪徒用大鐵錘敲破櫥窗，掠走總值約二千四百萬元鑽飾。近期接二連三發生涉及南亞裔歹徒罪案，「南亞幫」在港犯案已成本港治安隱患。當局急須多方出擊，遏止「南亞幫」勢力坐大。 根據警方數據，去年全年被捕總人數下跌，但非華裔被捕人士卻「逆市上升」；近期多宗劫案，以至販運毒品、黑工、陀地收數等不法勾當，都牽涉南亞疑犯，危及社會治安。 然而，打擊「南亞幫」的犯罪活動，似乎較以往對付「省港旗兵」更棘手。南亞人源源不絕湧港犯案，背後或涉不法集團操縱，一來他們「膽正命平」，容易大量招攬；加上他們非法入境亦可以「免遣返聲請」作保護傘，令問題盤根錯節，杜之不絕，而要搜集他們...
2017-09-20
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頭號目標——麯院風荷 柏寶開齋馬
曾幾何時，冠軍騎師只是韋達和柏寶兩人之爭，想不到如今兩人都要為開齋而苦戰。韋達還可以說是等退休，柏寶比他年輕六歲，照理尚未到掛靴之時，所以論心急破悶局，應比十三哥猶有過之。今戰蘇偉賢出馬四匹，除機會稍...
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