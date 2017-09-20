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﻿眾安孖展增至726億 頂頭槌飛達六張

2017-09-20 列印
　　眾安保險（6060）昨日踏入第二日招股，認購繼續熱烈，據9家證券商，累計為借出孖展已增至約726.84億元，以公開發售集資5.95億元計，超購逾121倍，由於已超購逾100倍，把國際配售部份回撥至公開認購之用，令公開發售部份由佔總發售股份5%，增至20%。至於頂頭槌飛方面，則有少量增加，海通由4張增至6張。

  另外，香港泥水工程分包商怡康泰工程（8445）昨日首日招股，據4間券商為其借出50萬元孖展額，相當於公開發售集資735萬元計，未足額。

  新股迎來旺季，昨日再有3間公司遞交創業板上市申請，包括為香港上市公司提供招股書印刷的精雅商業財經印刷，香港混凝土建造業第二大機械並接服務供應商人和科技，以及永麗控股。

         Sisram（1696）昨日首日掛牌，一度跌至8.09元，收報8.12元，較招股價8.88元低8.6%，以每手400股計算，帳面虧損304元。
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