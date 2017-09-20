﻿IFC外望——重上4000美元 比特幣打不死

比特幣（Bitcoin）打不死，上個禮拜經歷連番打擊後，周一由上周五嘅2951美元低位反彈34%，曾升至3964美元，到噚日更曾升穿4000美元大關，果然係頑強。



據CoinDesk嘅報價，比特幣價格上個禮拜合共跌咗14.7%，上周五跌到2951.15美元，係今年8月初以來低位；負面因素包括中國政府封殺虛擬貨幣交易，以及摩根大通行政總裁戴蒙批評比特幣交易為「騙局」等。點知呢個禮拜一美國市尾段，比特幣竟然大幅反彈34%，升返1012美元咁多，見過3964美元。



分析師話，中國政府封殺虛擬貨幣交易對投資者嘅心理衝擊正在淡化，加上市場人士開始覺得，內地政府無法全面控制虛擬貨幣市場，比特幣過咗個周末又返生啦！



噚日CoinDesk報價，比特幣價格曾升見4080.50美元，比周一又高咗116.5美元。不過，距離9月初見過嘅近5000美元水位就仲有一段距離。



雖然摩根大通老總戴蒙話比特幣係騙局，但媒體指，佢旗下各交易員仍然做緊同比特幣交易相關嘅業務，例如代客買賣同比特幣價格掛鈎嘅票據Bitcoin XBT。摩根大通就解釋話，佢哋唔係坐盤，只係代客交易喎！



賈躍亭億元債務大和解



樂視創辦人賈躍亭近期一直被多個大供應商追數，一時又話佢肯還錢，一時又話佢有錢都唔還。《證券日報》就引述樂視控股相關負責人透露，樂視創辦人賈躍亭同50幾家供應商最後達成和解，解決債務逾1億元人民幣。



賈躍亭上星期五來港，仲同認得佢嘅路人甲合照。賈總話主要係為咗解決債務問題，同埋為咗汽車業務融資。知情人士就猜測，賈躍亭喺香港融資可能有突破性進展，先能夠喺資金緊張嘅局面下，同50幾家供應商達成債務償還方案，解決咗逾1億元人民幣債務額度，仲話樂視好積極還債嘅舉動，得到各大供應商嘅諒解。



而賈躍亭未來將會繼續喺中國、香港及美國籌集資金，解決更多債務問題。到底最後佢還債還成點？大家就要密切留意啦。



高瞻