﻿市場簡訊

—新威國際（058）向不少於6名獨立第三方承配人，配售最多10.7億股配售股份，配售價每股0.097元，折讓15.7%，配售股份相當於擴大股本約16.65%，配售事項所得款項淨額將1億元，用於可能收購的事項。







—阿里巴巴旗下百世物流（Best）下調了招股上市集資金額，目前計劃發行4500萬股美國存託股票，每股發行價10至11美元，集資最多4.95億美元（約38.61億港元），大減47%。







—富力地產（2777）尋求約119億元人民幣境內擔保貸款，用於收購萬達酒店資產的199億元收購交易。







—中國聯通（762）今年8月份移動用戶總數增至約2.7304億名，淨增232.6萬名，其中4G淨增749.2萬名，較7月份的642.1萬名急升，4G總用戶增至1.5272億名。固網寬頻用戶月內淨上客1萬名，總用數增至7698.9萬名，本地電話用戶持續流失48.3萬名，高於7月份的31.7萬名，至8月底降至6248.9萬名。







—太和控股（718）出售位於倫敦西部漢默史密斯（Hammersmith）商業大廈，獲利約8500萬元。該大廈包括約12.27萬平方呎的內部面積，有7名租戶，每年租金收入約5600萬港元。







—鮮馳達（1175）公佈，按每股配售價0.25元，配售最多2.72億股新股予不少於6名承配人，淨籌6670萬元。配售股份佔擴大後該公司已發行股本約16.67%；配售價折讓10.71%。







—魯證期貨（1461）董事長陳方表示，內地第一個國際化的期貨品種原油期貨即將上市；下一步將允許境外客戶直接參與鐵礦石期貨交易，魯證期貨將把握新的業務機遇，進一步提升創新業務佔營業收入的比重。中國版的原油期貨、鐵礦石期貨業務快將面世，意味期貨業加快對外開放，行業的機會亦會更多。







—《華爾街日報》引述消息指，為滿足馬來西亞央行的規定，數家外資保險商計劃出售當地業務的持股。英國保誠和日本東京海上控股正與銀行人士討論如何出售各自馬來西亞子公司三分一的股份，考慮選項包括戰略股權出售和在馬來西亞進行首次公開招股。據悉，保誠、東京海上控股及其他外國保險商，出售股份的交易或在未來9個月集資近30億美元。







—金融管理局副總裁余偉文在《匯思》撰文指，外匯基金為投資基建作好準備，在物色項目方面進展良好，並期望短期內會有好消息公佈。有機構估計，由2016年至2030年間，各國基建投資多達49萬億美元，當中60%投資於新興市場，未來融資缺口或超過5萬億美元。







—人民幣周二持續偏軟，在岸（CNY）及離岸（CNH）人民幣兌美元昨早段雙雙跌穿6.59，逼近6.6關口，齊創8月底以來的新低。人民幣在岸價昨最多跌逾370點子，至收市報6.5859，按上日官方收市價大跌241點子。離岸價最低見6.5960，目前大致在6.58附近。官方昨開出的中間價報6.5530，跌111點子，亦為近兩周最弱，且結束兩連升。另外中國7月繼續增持美國國債195億美元，增至1.17萬億美元，繼續是美國第一大債權國。