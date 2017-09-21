﻿杜指收市升41點 儲局落實下月縮表

美國聯儲局公佈議息結果，聯邦基金利率維持在1厘至1.25厘不變，並宣佈於10月份起，啟動縮減目前規模達4.5萬億美元的資產負債表。美股在議息結果公佈前呈窄幅上落，至今晨收市報22412點，升41點。



杜瓊斯工業平均指數收市報22412點，升41點；納斯達克指數收市報6456點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格收報76.42港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證價格報345.14港元，較香港收市價跌1.26港元。



維持年內再加息一次



美國聯儲局於今晨二時公佈議息結果，一如預期維持利率不變，並宣佈下月啟動縮減資產負債表，當局並維持今年內會再加息一次的預期不變。儲局指出，雖然近期連續受到兩個颶風吹襲，相關的破壞和重建計劃或會對短期經濟活動構成影響，但根據經驗，中期而言，風暴對全國經濟不虞構成重大影響。



市場此前已普遍預期，儲局會在10月啟動縮表，初期是每月縮減100億美元的債券再投資，之後每季擴大100億的月度減幅，直至每月減幅達500億美元就會維持不變，整個過程可能延續到2020年。



紐約儲銀預測，最終縮減金額在1萬億至2萬億美元之間，對比金融危機以來共「擴表」3.7萬億美元，「縮表」對金融市場的影響應該相當有限。



除了息口走向和「縮表」，部份經濟師還擔心的不明朗因素是主席耶倫能否續任。儲局在管控利率預期上表現良好，但未來路向似乎比之前更難以預測。



恒指守兩萬八 騰訊吉利造好



儲局此前的議息會議記錄已反映，決策官員之間對於加息的逼切性意見愈趨分歧，原因是儲局看重的7月份通脹年率放緩至1.4%。儘管最新的8月消費物價指數（CPI）按年升1.9%，但過去五個月的通脹仍令人失望。期間，利率期貨市場對儲局年底前加息的機率預測，出現低至43%和高至56%的分歧走勢。



港股方面，市場觀望美國聯儲議息，恒指牛皮向好，全日高低波幅不逾140點，最多升97點，全日升76點，收報28127點，穩守28000關，成交逾970億元。國企指數收報11173點，升47點。



股王騰訊（700）及吉利（175）為升市火車頭，騰訊升0.64%，吉利亦隨汽車股股造好，升5.73%，成表現最佳藍籌股；兩股合共為恒指貢獻41點升幅。不過，傳將標售旗下17個商場的領展（823）則逆市跌1.01%，萬洲國際（288）更跌1.99%，為跌幅最大藍籌股。