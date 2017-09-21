﻿黃元山倡設沙盒助初創企業

政府經常被指對本港金融科技（Fintech）的支援不足，團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山表示，香港創新科技的發展緩慢，主要是受到各項條例規限及監管分散所致。



他建議，在現有的「金融市場穩定委員會」轄下設立新的行政辦公室作為「最高統領」，與各監管機構商討，為Fintech企業申請牌照作統一審查，又建議設立新的監管沙盒開放予初創企業（Startup）使用。他表示，沙盒有助機構將新研發的產品或服務在沒有太多監管下測試，但現有的沙盒只屬金管局所擁有，因此他建議，在新的行政辦公室下設立新的沙盒，允許金管局、證監會，以及保監局所監管的類別，都可在新沙盒作測試，即使是Startup或中小企皆可使用。