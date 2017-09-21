﻿童園成三大超購王 眾安料凍資2500億 傳統旺季 新股升溫

進入新股傳統旺季，新股追捧熱潮也隨之而起，將於今日在主板掛牌的童園國際（3830），公開發售獲認購1052倍，成為今年繼億仕登（1656）及美高域（1985）之後，第三大超購王。而「三馬」持股的本港首隻金融科技股眾安保險（6060）昨日截孖展，市場預計將凍資2500億元，成為今年凍資王。



據輝立交易場資料顯示，童園昨日暗盤收報0.65元，較招股價0.48元高35.4%，以每手5000股計算，賺850元，頂頭槌飛認購1000萬股，獲派2萬股，以借貸利率1.35%計，若統一以孖展90%，首日收市價要升大概10%才能成功回本。有分析師認為，眾安招股帶動新股市場熱情，童園本身細細隻容易炒，預計首日上市交投會有一定承接力，股價下挫風險料較小。



童園細細隻易炒上



擁有自家品牌Kiddieland的童園國際，為內地開發及生產戶外運動、嬰幼兒及學前玩具商，目前最大市場為歐美，正計劃重投中國市場。每股定價為0.48元，接近招股價0.4至0.5元上限，集資淨額約8640萬元。由於本港公開發售錄得逾千倍超購，啟動回撥機制，公開發售比例增至50%，共1.25億股。一手5000股，中籤率50.01%。國際配售獲輕微超額認購。輝立企業融資副經理陳英傑表示，童園上市後只要成交活躍，不會太過憂慮短期股價調整。



眾安保險昨日截孖展，綜合9家券商，合共借出810.67億元，以公開發售集資的5.95億元計，超額認購逾135倍，公開發售需回撥至20%。信誠證券聯席董事張智威預計，該股將凍資2500億元，即超額認購逾400倍，必將成為今年凍資王，唯料難破2015年華泰證券（6886）逾4000億元的紀錄。至於童園市場認購反映積極，相信與眾安招股帶動新股市場熱情，以及其本身細細隻容易炒有關，基本面吸引力並不大，首日股價走勢料將跟隨暗盤價而上升。



怡康泰借出900萬孖展



耀才證券行政總裁許繹彬也預計，眾安可凍資2500億元，甚至有機會凍資3000億元。投資者昨日作最後衝刺，個別分行有排隊開戶為抽眾安現象，該行昨日錄得210億元孖展認購，略超預期的200億元，至今共錄得逾30多張大手飛。



其他新股方面，怡康泰工程（8445）進行第二日招股，據4家券商，累積借出900萬元孖展額，以公開發售735萬元計，已超額認購。另外，新加坡醫療保健承建商HKE Holdings遞交主板上市申請。