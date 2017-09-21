﻿新創建賺56億創新高 首派特息合共1.11元

新創建（659）昨日公佈截至6月底止全年業績，股東盈利升15%，賺56.29億元，創歷年新高，公司出乎市場預期派發特別息每股0.72元，連同末期息0.39元，合計1.11元，這亦是上市以來首度派發特別息。由於新創建習慣以股代息，大股東新世界可獲相當於26.418億元的新創建股份。



新創建行政總裁曾蔭培指出，公司派特別股息是因現時現金非常充裕，有足夠資金作收購，他指出，公司派息比率仍然維持50%，但不排除將來再有資金充裕之時派特息。



新創建今年3月出售卓佳獲利9.33億元，而蘇伊士新創建重組則有4.54億元盈利，權益由50%減至42%，但增強了在環境業務的平台，執行董事麥秉良指出，日後將會主力在大中華市場發展，會物色具資產及強現金流項目。



飛機租賃不急於上市



新創建執行董事鄭志明表示，飛機租賃業務會以機隊規模及市場估值作為考慮上市的因素，機隊規模最少達130架才會考慮上市，且要行業市場估值改善才會進行。他認為市場對飛機租賃行業尚未了解，以市盈率為主要量度標準。他指飛機租賃業務是長遠發展，不急於上市，暫無上市計劃。2018年度資本開支預算為40億元，當中17多億元會用作擴充機隊，預期明年底機隊規模會擴充至117架。



曾蔭培表示，新巴自9年前申請加價後，物價累計上升29.8%，而薪金則上升40%，期內總共斥資32億作購買巴士之用，根據可加可減機制可申請加價28.9%，現時只申請加價12%實為相當合理及克制，預計短程車費加不超過1元，而長程車費大多加不超過2元。自觀塘延線、港島西線及港島南線開通後，巴士載客量錄得10%下跌，雖已重組部份路線，但為保持服務質素，成本控制空間實在不大。



新創建在公佈業績後，股價在午市急升，收報15.74元，升7.8%。