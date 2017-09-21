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﻿騰訊斥28億入股中金

2017-09-21 列印
  中金（3908）昨晚公佈，引入騰訊（700）為戰略投資者，騰訊將認購中金2.07億股H股新股，佔擴大後總股本4.95%，成中金第三大股東。每股作價13.8元，較中金昨日收市價折讓10.97%，涉資28.5億元。

　　中金稱，發行新H股所得款項將用於補充資本，加強資本基礎，支持境內外業務發展。中金同時與騰訊訂立戰略合作框架協議，成立由雙方高級管理人員擔任聯席主席的戰略合作委員會，主要圍繞金融服務領域方面發展，包括精準營銷以及大數據分析等。

　　騰訊持股禁售期為3年，騰訊可向中金提名一名董事候選人。上述交易完成後，中央匯金及其一致行動人持中金55.75%股權，仍是中金大股東，GIC Private Limite持股5.86%，為第二大股東。
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