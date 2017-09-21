財務總監黎文星透露，今年首八個月孟加拉廠房的產能已錄得40%按年升幅。飛達於內地經營的Sanrio店零售業務，上半年店舖減少了45間，至今年9月再減少14間，至78間。她指出，內地傳統零售面對很大挑戰，該公司已逐步減少純零售店舖，轉型至零售餐飲新零售店舖，同時繼續大力發展電商渠道。
飛達明年底產能料倍增
財務總監黎文星透露，今年首八個月孟加拉廠房的產能已錄得40%按年升幅。飛達於內地經營的Sanrio店零售業務，上半年店舖減少了45間，至今年9月再減少14間，至78間。她指出，內地傳統零售面對很大挑戰，該公司已逐步減少純零售店舖，轉型至零售餐飲新零售店舖，同時繼續大力發展電商渠道。
小天后今開騷 嚴陣以待 特警駐場反恐
今年五月在英國曼徹斯特舉行演唱會時發生炸彈恐襲的美國樂壇小天后Ariana Grande，今晚八時在香港亞洲博覽館開騷。本港發生恐襲風險雖維持中度水平，但警方與主辦單位均嚴陣以待，觀眾入場須接受安檢及...
2017-09-21
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再有內地女 美國遇害 退役美軍男友嫌疑最大
再有內地女性在美國遇害，中國駐休斯敦總領館證實，亞特蘭大警方日前在當地發現一具中國女性屍體，警方已通緝涉案疑犯。據悉，死者是曾在喬治亞理工學院畢業生、二十八歲廣州女子李淑儀，其雙親已抵美處理女兒後事。 當地傳媒報道，李淑儀畢業於喬治亞理工學院，之後在亞特蘭大工作定居；據悉，死者原本相約友人周日見面，但她一直未有現身，且失去聯繫，友人遂報警；翌日，李淑儀任職公司發現她未有上班且失蹤，亦報警求助。 警方其後抵達李女位於亞特蘭大史米亞納市住所，發現她陳屍屋內。警方調查，認為李淑儀二十四歲美籍男友布萊恩嫌疑最大。警方發現布萊恩座駕仍停在車庫內，但死者的汽車則不知所蹤，估計是...
2017-09-21
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墨國7.1級強震 最少225人罹難
墨西哥不足半個月再次發生強烈地震，中部普埃布拉州周二下午發生黎克特制七點一級地震，全國多個州份均感到劇烈搖晃，大批樓宇損毀倒塌，首都墨西哥城亦有樓宇倒塌、地底油管斷裂爆炸，地震至今造成最少二百二十五人死亡，大批民眾被活埋於瓦礫下，預料死亡人數將持續上升。 地震在周二下午一時十四分發生，震央位於墨西哥城東南一百二十三公里外的普埃布拉州拉博索鎮附近，震源深度五十公里，美國地質勘探局錄得地震強度為黎克特制七點一級。 全國進入緊急狀態 地震威力強大，普埃布拉、莫雷洛斯、格雷羅、瓦哈卡、墨西哥五州均感到劇烈搖晃，大量樓宇、基建設施損毀，大批民眾未及逃生，活埋在倒塌瓦礫下，而墨...
2017-09-21
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屋苑錄用家高價承接
據星島地產網報道，屋苑頻錄用家高價承接，將軍澳新盤開價，同區二手即錄破頂成交，中原助理區域營業董事李玉祥表示，區內天晉1期6座高層C室，面積539方呎，2房間隔，向西北享海景，業主於同區新盤晉海開價後...
2017-09-21
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杜指收市升41點 儲局落實下月縮表
美國聯儲局公佈議息結果，聯邦基金利率維持在1厘至1.25厘不變，並宣佈於10月份起，啟動縮減目前規模達4.5萬億美元的資產負債表。美股在議息結果公佈前呈窄幅上落，至今晨收市報22412點，升41點。 杜瓊斯工業平均指數收市報22412點，升41點；納斯達克指數收市報6456點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格收報76.42港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證價格報345.14港元，較香港收市價跌1.26港元。 維持年內再加息一次 美國聯儲局於今晨二時公佈議息結果，一如預期維持利率不變，並宣佈下月啟動縮減資產負債表，當局並維持今年內會再加息一...
2017-09-21
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魚雷炮不虛發黃潛奪愛
維拉利爾前鋒巴卡保不同賽事近兩戰連轟三球，乃近期當旺射手之一，這枚魚雷炮有力確保球隊的鋒力，相反對手愛斯賓奴本輪西甲前四戰失八球，防守脆弱。因此，黃色潛艇今晚聯賽作東可望延續最近三連勝強勢，主勝可捧。（now632台周五凌晨2:00直播） 黃色潛艇在西甲及歐霸一口氣挫貝迪斯、艾斯坦拿和艾拉維斯三隊，多得球隊魚雷炮巴卡保近兩戰獨取三球，加上拍檔卡路士巴卡連續兩場西甲各建一功，確保了球隊火力。 愛斯賓奴剛在聯賽主場2:1險勝切爾達開齋，但開季至今四輪都無法保持清白身，而且累積失掉八球之多，欠穩的防守今仗恐難箝制維拉利爾大勇鋒將，捧主勝實際。
2017-09-21
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蜘蛛媽媽鄭麗莎親試 家庭MPV開學熱賣
每年9月「開學月」也是家庭MPV熱賣旺季，適逢近期三款家庭車經過改良或大轉款，我們請來「蜘蛛媽媽」鄭麗莎（Lisa）及囝囝江晉頤（晉晉），聯同另一對小姊弟何心悠和何俊希，一同體驗三款新車的特色。 文：...
2017-09-21
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賭王索千金做「住家菜」 何超雲堅貼地灣仔街市買餸
28歲嘅賭王三房千金何超雲，自13年初和大自己12年嘅陳山聰分手後，鮮有傳出戀情，遂專心幫母親打理生意及變身宅女，閒時弄廚為樂。近年積極做運動瘦咗又靚咗嘅超雲，日前下午，化咗靚妝與母親陳婉珍現身灣仔街...
2017-09-21
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社論——安老院不應是「恐懼鬥室」
廣東道一間護老中心昨凌晨發生血案，八旬院友涉以菜刀斬傷另一人，此類案件時有發生。安老院院友因積怨爆發血案時有發生，某程度上反映院舍缺乏疏導和處理院友負面情緒的機制。對入住安老院的長者而言，只要院舍內有院友終日吵鬧，甚至打鬥，已是雞犬不寧；倘當中有人有暴力狂躁傾向，更恍如活在「恐懼鬥室」中。 本港私營安老院因人手及資源所限，職員對院友較難給予全面照顧，加上院舍空間環境一般較擠逼，院友間易生摩擦。另外，精神病患者到公立醫院求診排期時間過長，有院友或因未及時得到適當治療令病情惡化，一旦情緒失控，便有可能爆發血案。 統計處早前公佈，推算長者人口在未來二十年急速上升逾一倍，而長者人口...
2017-09-21
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徐雨石起孖續居榜首
昨晚谷戰並無盃賽，徐雨石憑「皇龍大師」及「埼豐」梅開二度，目前以八場頭馬繼續居榜首。至於潘頓憑「幸運興隆」及「事必獲利」包辦第五口孖寶，並且於第七場賽後提前成為騎師王。其餘韋達憑「狀元才」開齋，告東尼...
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