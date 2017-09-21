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﻿飛達明年底產能料倍增

2017-09-21 列印
  飛達（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴昨日表示，孟加拉廠房二期打樁工程即將完成，預計最快明年農曆新年後部份廠房可正式投產，至明年底全面投產後，預計產能將增加近一倍，並計劃增添人手，由今年6月底的3500人增至約6000人。

　　財務總監黎文星透露，今年首八個月孟加拉廠房的產能已錄得40%按年升幅。飛達於內地經營的Sanrio店零售業務，上半年店舖減少了45間，至今年9月再減少14間，至78間。她指出，內地傳統零售面對很大挑戰，該公司已逐步減少純零售店舖，轉型至零售餐飲新零售店舖，同時繼續大力發展電商渠道。
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