  • 2017年9月21日 星期四
  • 29º
  • 85%
熱門： 何君堯周生生使徒行者2港鐵許紹雄

日報新聞 > 財經

﻿思捷盈利增兩倍 堡獅龍少賺98%

2017-09-21 列印
　　思捷環球（330）昨日派發截至6月底止年度成績表，純利按年大增2.19倍，賺6700萬元，每股基本盈利0.03元，維持不派末期息。收入則按年跌10.38%，至159.42億元。該公司行政總裁馬浩思表示，該公司大部份銷售在歐洲，採購則以美元結算，故歐羅強勢時對邊際利潤有利，但難以估計歐羅強勢會否持續。

　　思捷於期內加快關閉虧損的零售店舖及減少低成效的批發地點，加上縮減促銷活動力度、降價幅度以及給予批發夥伴的折扣，令該公司得以較原定計劃提前一年達致節省10億元成本的目標。被問及該公司早前回購股份事宜，財務總裁鄧永鏞表示，會視乎價格考慮會否進行股份回購行動。

　　同為服裝股的堡獅龍（592）昨日亦派發6月底止全年業績，期內收入為20.2億元，按年跌13%，純利更大跌98.2%，至500萬元，每股基本盈利為0.3港元，派末期息1.22及特別息0.61港仙，共派息1.83港仙。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd