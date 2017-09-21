﻿IFC外望——股神：杜指百年見百萬點

股神巴菲特唔止係一眾股民明燈，仲係美股大好友，佢老人家星期二出席財富雜誌《福布斯》百周年晚宴期間，被問到對後市睇法，佢話美國經濟狀況良好，即使再過100年，美股都係穩賺嘅投資，仲話杜指到時會超越100萬點。



杜指星期二收22370點，係今年第41次創歷史新高，但同股神預測嘅100萬點仲差43倍有多，股神話佢唔係亂噏，杜指100年前都只係81點啫，到今日升咗275倍喇！但係投資網站都有教，股市有升有跌，過去嘅表現唔代表將來喎。相信股神佢老人家係贈興啫！即使佢長命百歲都睇唔到呢一日，要長命200歲至得！



佢老人家仲話，堅持長線投資至係正道，話自從《福布斯》喺1982年編制美國400富豪榜以來，有1500個人上過榜，佢哋都有一個共通點，就係冇人做沽空。咁有無例外情況？例如金融海嘯期間大舉沽空美股而揚名嘅「沽神」鮑爾森（John Paulson），當年獲利200億美元，即刻上咗富豪榜。不過，這位「沽神」隨後投資成績就一落千丈，到咗依家差不多無人諗起佢了！



股東會改派禮券 合和「擺酒」成集體回憶



老牌上市公司好似長和（001）、港鐵（066）咁，每逢股東會，一定好多小股東捧場，除咗係難得向管理層發問嘅機會之外，仲可以有酒店嘅茶點食，有啲老牌本地公司仲會擺番幾圍。



不過，時移世易，請股東擦一餐嘅傳統漸漸式微，現時大多數以往有茶點派嘅公司，都已經改為一盒盒畀股東拎走，連一直保留住包場筵開多席畀小股東坐低食嘅合和實業（054）同合和公路基建（737），由今年開始會場都唔會設有茶點款待，改為派禮券，一班忠實小股東知道之後相信難免感慨！



合和實業同合和公路基建噚日發通告，講明今年股東會開始唔會設有茶點款待，只會派一盒精美外攜茶點，仲講明由明年股東周年大會開始，會改為派禮券一張，以前小股東可以坐低慢慢食、吹下水嘅場面，只可以變成回憶啦！



合和系近10年嘅股東會都喺九展搞，除咗係自己地方外，仲夠晒大。唔知係咪近年將部份面積轉咗做零售、餐飲，地方細咗，預留唔到咁多位包場，所以唔搞現場茶點款待呢？



高瞻