﻿市場簡訊

—外電昨晚引述消息指，復星（656）擬配售民生銀行（1988）6.43億股，每股作價7.28至7.38元，較民行昨收市價7.7元，折讓約4.2至5.5%，套現最多約47.5億元。







—據內地媒體報道，聯通（762）董事長王曉初昨日在北京股東會上表示，已就與百度、阿里、騰訊（700）和京東4家戰略股東業務層面的合作進行實質性談判，並透露商討是圍繞新零售、雲計算、家庭互聯網和物聯網方面展開。







—華僑城（3366）昨公佈，通過上海聯合產權交易所以公開掛牌方式，出售上海華勵100%股權，代價1.65億元人民幣。上海華勵主要從事紙箱及紙製品的製造及銷售。公司預期出售項目可錄2213萬元人民幣收益，將於作一般營運金用途。







—東芝賣晶片業務終塵埃落定，昨日宣佈以約1401億港元（2萬億日圓），出售晶片業務予由美國私募基金貝恩資本為首，成員包括蘋果公司、南韓SK Hynix、戴爾（DELL）、日本HOYA、Kingston Technology和SEAGATE的財團，預期交易於明年3月底前完成，結束歷時八個月的競逐戰。東芝同時宣佈再向晶片業務投資3505億日圓。







—彩星集團（635）及彩星玩具（869）聯合公報，由於美國玩具反斗城周一（18日）申請破產保護，而該公司是集團的五大客戶之一，涉及的應收帳風險約有3100萬元，集團收回應收帳及未來的銷售額均構成影響，惟目前未能確定影響程度。偉易達（303）亦表示，玩具反斗城也是其五大客戶之一，正評估事件影響，但相信不致造成重大財務問題。



—市傳樂視體育或易主，據騰訊財經引述知情人士透露，近日，樂視體育實際控制人賈躍亭已經與新投資者簽署《股權轉讓協定》，根據協定，賈躍亭持有的樂視體育30.66%的股份絕大多數將轉讓予新投資者。是次交易的接盤方並非單一買家，而是由數家頗有實力的投資主體組成財團。







—TNG於9月19日（英國時間）與英國跨境支付平台Tranglo Europe Limited簽署深化戰略合作協議，將現覆蓋亞洲的全球匯款服務擴至英國。行政總裁江慶恩在倫敦接受訪問時解釋，由於TNG仍未有取得當地相關牌照，故須與Tranglo合作在英國推匯款服務。目前TNG的全球匯款服務每月交易額達7億港元，當中匯款最多的國家為菲律賓和印尼。







—皇朝傢俬（1198）執行董事陳永傑表示，公司上半年已終止所有自營店舖的營運，他指被內地一線城市的租金「嚇怕」，該公司高峰時有200多間自營店，現時已改為由400多間經銷商所營運1800多間店舖。今年3月在北京開設一家面積約3000平米的旗艦店，展示豪華傢俬，亦是該公司現時唯一自營店。







—致力扶助初創企業的數碼港，自去年成立「數碼港創業基金」親自落場參與投資初創企業，數碼港管理公司主席林家禮表示，現正準備投資第2家初創企業，同時另有不多於10家初企，亦為其潛在投資目標。他又指，日後將檢討創業基金計劃，或會把目前的2億元規模加碼。林家禮在倫敦接受訪問時表示，數碼港投資初企乃採取「跟投、合投」的策略，即跟隨專業領投人投資，因領投人事前已做足一切準備工夫，數碼港只是「搭順風車」。