﻿港加息時間難預測 儲局鷹味濃 杜指升勢斷纜

美國聯儲局宣佈下月起展開漸進式「縮表」，又堅持今年底以至未來兩年繼續連串加息的立場，「鷹」味頗濃，令金價失守每盎司1300美元，至於此前連升九日的杜指，雖然早段曾再創新高，但其後乏力再升，至收市報22359點。



美國股市先升後回軟，杜指早段曾升6點，升至22419點再創日內紀錄新高，其後已無以為繼，收市報22359點，跌53點；納指考驗6400點關口，收市報6422點，跌33點。滙控（005）美國預託證價格報76.56港元，較香港收市價跌0.09港元；騰訊（700）美國預託證價格報345.26港元，較香港收市價跌1.95港元。



儲局12月加息機會逾60%



儲局會於10月份起啟動縮減目前規模達4.5萬億美元的資產負債表，首先將每月縮減100億美元；於明年4個季度，每3個月減幅將擴大100億美元，直至明年10月每月減幅達500億美元就會維持不變。除了「縮表」，儲局決策官員估計今年底的聯邦基金利率約為1.4厘，意味當局有空間再加息1次（0.25厘）；至明年底基準利率估計約為2.1厘，意味來年有再加息3次空間。此外，決策官員傾向2019年再加息兩次。連同「縮表」和加息在內，聯儲局今個緊縮貨幣周期估計持續至2020年。最新的利率期貨市場顯示，儲局在今年12月加息的機會已回升至63%。



數據方面，美國勞工部公佈，上周首次申領失業救濟金人數按周減少2.3萬人，至25.9萬人，低於分析師預測的30.2萬人。至於波動較小的四周平均新申領失業金人數，則由前周的26.275萬人增至26.875萬人。截至本月9日一周的持續申領失業救濟人數則增加至198萬人。



陳茂波：不宜訂加息時間表



對於聯儲局縮表，財政司司長陳茂波表示，當美國聯儲局加息成為趨勢後，本港息口不得不跟隨，具體時間受不同因素影響，包括香港資金充裕程度。他指，美國過往幾次加息，本港同業拆息都無大變動，與有相當多資金流入及本港資金充裕有關，又指加息亦會受政治因素影響，所以不適宜訂出目標時間，當局會密切留意內外政經情況。



署理金管局總裁余偉文表示，縮表將影響環球資金流，資產價格或波動，在聯匯制度下，有機會導致港美息差擴闊，最終令本港資金流出，港息緩慢上升是必然發生的事。但套息活動受多種因素影響，包括短期資金需要及本港投資產品需求等，故難評估港息何時上升。



港股昨日則表現反覆，恒指一度跌80點，低見28046點，但在28000點附近有買盤支持，收報28110點，跌17點，大市成交額1084億元。國企指數收報11198點，升24點。