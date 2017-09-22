﻿港管理私人財富逾六萬億

私人財富管理公會（PWMA）的調查結果顯示，在香港管理的管理資產總值（AUM）估計超過8000億美元（約6.24萬億港元），比去年的7000億美元多，認為中國是香港私人財富管理行業的主要增長動力。公會的行政委員會委員盧偉明表示，AUM的增長並非單靠股市暢旺的因素，而是有新資金的流入，預計業界的新資金流入有雙位數字增長，認為行業未來發展向好。調查結果又顯示，香港私人財富管理機構所管理的資產預期在5年內將增加一倍，業界將需要更多生力軍。



至於今年內地的外匯管制對私人銀行投資的影響，中銀香港私人銀行董事總經理曾錦燕稱，限制資金外流對行業影響不大，因大部份客戶的財富在海外已建立。