﻿指信貸風險升溫 標普降中國評級 18年來首次

緊隨穆迪以後，另一家國際評級機構標準普爾昨日也降低了中國的長期主權信用評級，由「AA-」調降至「A+」；短期信用評級由「A-1+」下調至「A-1」。評級展望調整為穩定。這是自1999年以來，標普首次調降對中國的評級。



標普認為，長時間的信貸強勁增長提高了中國經濟金融的風險，預期未來兩到三年信貸增速仍不低，會繼續推動金融風險上升。此次調降以後，標普對中國的評級與穆迪、惠譽相同。



標普相信，未來三至四年，中國仍會維持強勁經濟增長，財政表現將獲得改善；預期即使在公共投資進一步放緩的情況下，實際人均GDP年增長仍將保持在4%以上。政府近期加強控制企業槓桿水平 ，有望穩定中期金融趨勢。



星展恒生滙豐內地評級同降



在下調中國主權評級後，標普將星展銀行中國、恒生中國、滙豐中國的長期信用評級由「AA-」調降至「A+」，短期信用評級由「A-1+」下調至「A-1」。標普認為，針對這三家外資銀行在中國境內的業務，如果中國發生主權債務違約，則三間銀行或將受牽連發生違約。



同日，標普也下調對三家政策性銀行（國開行、進出口銀行、農發行）的評級，由「AA-」降至「A+」，展望由「負面」上調至「穩定」；由國務院轄下中央匯金控股的中金公司、中金香港也遭降級，由「BBB+」降至「BBB」。



ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，中國正試圖吸引更多的外國投資者進入內地債市，降低評級對中國的主權債有不利影響。



野村駐新加坡經濟分析師Rob Subbaraman認為，在十九大召開前調降評級，再次提醒當局，需加快企業去槓桿和國企重組進程。



早在今年5月，穆迪將中國評級由「Aa3」下調至「A1」，為1989年以來的首次。降級理由是預計未來數年中國債務攀升和經濟放緩，將削弱財政實力。同一天，穆迪將本港的本幣和外幣發行人評級由「Aa1」下調至「Aa2」。



標普早在2016年3月已將中國評級展望下調至「負面」，表明有潛在的降級可能，標普認為，中國經濟再平衡的推進慢於預期；政府和企業的債務槓桿率將惡化。



惠譽調升碧桂園評級



另外，評級機構惠譽調高碧桂園（2007）企業信用評級，由「BB+」升至「BBB-」，評級展望穩定，成為繼萬科（2202）之後，第二家獲惠譽評級的3000億元（人民幣，下同）銷售規模的房企。報告稱，評級受強勁業務表現及財政穩定性改善所支持，並與投資級別同業看齊。碧桂園昨日收報14.1元，跌0.28%，成交5.75億元。