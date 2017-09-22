﻿指信貸風險升溫 標普降中國評級 18年來首次

標普認為，長時間的信貸強勁增長提高了中國經濟金融的風險，預期未來兩到三年信貸增速仍不低，會繼續推動金融風險上升。此次調降以後，標普對中國的評級與穆迪、惠譽相同。
標普相信，未來三至四年，中國仍會維持強勁經濟增長，財政表現將獲得改善；預期即使在公共投資進一步放緩的情況下，實際人均GDP年增長仍將保持在4%以上。政府近期加強控制企業槓桿水平 ，有望穩定中期金融趨勢。
星展恒生滙豐內地評級同降
在下調中國主權評級後，標普將星展銀行中國、恒生中國、滙豐中國的長期信用評級由「AA-」調降至「A+」，短期信用評級由「A-1+」下調至「A-1」。標普認為，針對這三家外資銀行在中國境內的業務，如果中國發生主權債務違約，則三間銀行或將受牽連發生違約。
同日，標普也下調對三家政策性銀行（國開行、進出口銀行、農發行）的評級，由「AA-」降至「A+」，展望由「負面」上調至「穩定」；由國務院轄下中央匯金控股的中金公司、中金香港也遭降級，由「BBB+」降至「BBB」。
ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，中國正試圖吸引更多的外國投資者進入內地債市，降低評級對中國的主權債有不利影響。
野村駐新加坡經濟分析師Rob Subbaraman認為，在十九大召開前調降評級，再次提醒當局，需加快企業去槓桿和國企重組進程。
早在今年5月，穆迪將中國評級由「Aa3」下調至「A1」，為1989年以來的首次。降級理由是預計未來數年中國債務攀升和經濟放緩，將削弱財政實力。同一天，穆迪將本港的本幣和外幣發行人評級由「Aa1」下調至「Aa2」。
標普早在2016年3月已將中國評級展望下調至「負面」，表明有潛在的降級可能，標普認為，中國經濟再平衡的推進慢於預期；政府和企業的債務槓桿率將惡化。
惠譽調升碧桂園評級
另外，評級機構惠譽調高碧桂園（2007）企業信用評級，由「BB+」升至「BBB-」，評級展望穩定，成為繼萬科（2202）之後，第二家獲惠譽評級的3000億元（人民幣，下同）銷售規模的房企。報告稱，評級受強勁業務表現及財政穩定性改善所支持，並與投資級別同業看齊。碧桂園昨日收報14.1元，跌0.28%，成交5.75億元。