﻿新世界賺76億擬買地 研推大學生首置計劃

新世界發展（017）截至今年6月底止年度股東盈利跌11%，至76.7億元，扣除出售內地項目予恒大（3333）的特殊盈利後，基本盈利為71.3億，符合市場預期，每股盈利0.8元，末期息增至0.33元。該公司亦趁業績記者會，披露正構思協助大學畢業生上車，研究度身訂造的首次置業計劃。



新世界期內香港物業銷售達到156億元，超過定下的100億元目標，公司仍維持來年目標為100億元。執行副主席兼總經理鄭志剛表示，在港已有計劃競投一至兩幅土地，但無披露準備的金額。在內地則準備投資160至200億元人民幣買地，尤其集中在華南地區。



明年銷售目標維持百億



截至今年6月底的手頭現金、銀行存款及未動用銀行信貸額合共972億元，提供足夠的發展資源，未來沒有集資的需要。公司會積極考慮不同方式，如股份回購等，提升股東投資回報。



對於新世界百貨私有化失敗，鄭志剛指可能新百貨上市已有十年，散戶較多，他們有些可能是移民海外也很難說，影響了私有化結果。新百貨日後與新世界有協同效應，暫時無新計劃，一年後是否要再私有化，則到時再研究。



本地年輕人置業難令社會怨氣爆錶，新世界亦披露正構思協助大學畢業生上車。申請該集團首次置業計劃的資格包括，本地八大資助院校畢業後2至3年，有穩定收入，第一次買樓的年輕人。公司不鼓勵炒樓，必須是自住，買樓後幾年有轉售及出租限制。



鄭志剛表示，新構思並非不睇好樓市前景，只是聽到年輕人上車難的聲音。構思可以「一石三鳥」，能吸引新客源，同時能協助解決社會問題及滿足剛性需求。他計劃旗下一些樓盤，預留約10至15%的單位予大學畢業兩至三年有穩定收入的年輕人，提供按揭息率優惠及延長供款期等安排，可能會先於屯門Parkville（天生樓）推出。他強調計劃不是減價，不會影響樓市。