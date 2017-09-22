  • 2017年9月22日 星期五
  • 27º
  • 92%
熱門： 馮敬恩何君堯使徒行者2腹語女孩禮賓府

日報新聞 > 財經

﻿童園升62% 每手賺1500元

2017-09-22 列印
　　眾安保險（6060）昨日截止招股，消息稱公開發售部份錄得近400倍超購，凍資2000億元，略低於市場預期的2500億元，但仍奪下今年凍資王之名。

　　超購逾千倍的童園國際（3830）昨日首日掛牌，最高曾升至0.82元，收市報0.78元，較招股價0.48元升62.5%，每手賺1500元。雖然首日表現不錯，但賺錢排名未能打入今年前10位。

        另外，新加坡食品進口商CoolLink（8491）以上限0.55元定價，今日掛牌，據輝立交易場資料顯示，暗盤收報0.55元，無升跌。

　　怡康泰工程（8445）昨日孖展截止，據4間券商合共為其借出6600萬元孖展額。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd