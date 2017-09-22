  • 2017年9月22日 星期五
  • 27º
  • 92%
熱門： 馮敬恩何君堯使徒行者2腹語女孩禮賓府

日報新聞 > 財經

﻿玖紙全年多賺2.9倍

2017-09-22 列印
　　玖龍紙業（2689）公佈截至6月底止全年業績，期內銷售額391億元（人民幣，下同），按年增加22%，在毛利增加及匯兌虧損大減下，錄得淨利潤43億元，按年大增2.9倍，每股基本盈利0.9387元，擬派末期息每股25分，相等於約29.6港仙，派息率約為32.0%。

　　玖紙全年毛利潤上升36.1%至約79.763億元，毛利率由18.3%增加至20.4%。經營及融資活動的匯兌虧損大幅減少約76.3%，至約3.827億元。淨利潤約為人民幣43.837億元，若不計及經營及融資活動的匯兌虧損及衍生金融工具收益，公司淨利潤增加約68.1%至約47.653億元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd