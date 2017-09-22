  • 2017年9月22日 星期五
  • 27º
  • 92%
熱門： 馮敬恩何君堯使徒行者2腹語女孩禮賓府

日報新聞 > 財經

﻿友邦斥235億收購 成澳紐壽險龍頭

2017-09-22 列印
　　友邦保險（1299）昨日宣佈收購澳洲聯邦銀行（CBA）旗下的澳紐兩地壽險業務，作價超過38億澳元（約235億港元），晉身澳紐最大的人壽保險公司。友邦同時與CBA簽訂為期20年的分銷協議，令其得以接觸澳洲最大零售銀行和紐西蘭第二大零售銀行的為數合共1300萬名客戶。該交易有待當地監管機構及政府部門審批，預期明年完成。

　　業界分析師指，友邦這次出價與對手的隱含價值比例僅1.1倍，不算高，投資者反而是較關注友邦沒充份利用其手頭資本，原因其資本充足率較規定要求高出4倍之多。友邦昨日收報60.2港元，升0.25%；今年以來股價累升37%。

　　友邦預期，交易完成後首年將提升集團盈利，雖然首3年可能會產生約1.2億美元的整合成本，但期內將帶來可觀及持續的年化稅前成本協同效益每年至少6000萬美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd