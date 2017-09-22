﻿IFC外望——一田3900萬投資元朗新店

一田百貨行政總裁黃思麗（見圖）表示，全新一田超市（元朗）將於下月5日在新界西旗艦商場YOHO MALL形點1期正式開幕，該超市投資額逾3900萬港元，是該公司的第十間分店，面積達2.1萬方呎，回本期預期與該公司旗下超市相若，均為3年。



黃思麗透露元朗新店人手需求為70人，現時已招聘約8成至9成人手，當中包括兼職，但她坦言現時實在難以招聘人手。她提及該公司的工資較同行為屬中上水平，而且公司有提供椅子予收銀員坐，有地方讓員工休息食飯，水果時節時更有「小窩心」心意送予員工。



由於在黃金周期間開幕，故黃思麗預料可受惠於長假期及新店開業刺激消費因素，藉此帶動銷情，超市整體營業額能較去年同期上升10%。



截至9月19日，中秋果籃生意與去年相若，但大公司定單及單價則減少5%，相反中小企及個人送禮則有5%升幅。另外，中秋食品節首2天生意較去年同期增加18%。



她又提到，今年一田超市首8個月生意額按年升5%，而百貨店則由於沙田分店進行裝修，加上近兩個月受颱風影響，損失兩日生意，整體百貨（不計沙田店）1至8月份的生意情況與去年相若。



醫生矚休息 純官缺席業績會



新世界發展主席鄭家純數月前抱恙，一直未有公開露面，近日傳出身體大致康復，故昨日集團公布業績，外間都翹首以待他「重出江湖」，可是純官卻有點令人意外再度缺席業績會，長子鄭志剛在記者會直言「醫生矚咐要休息多少少，事務可以在家中做，希望有助早些康復，未來好快同大家見面。」



新創建及新世界一連兩日的記者會，都被問及純官的身體健康，前日新創建行政總裁曾蔭培指鄭家純也有開董事會，而且身體無問題，完全康復。不過，鄭志剛昨日的說法，似乎表示純官又需要多些時間休養，即未來繼續要請病假。不過始終身體要緊，純官就算已康復，爭取多些時間休養，未來用最佳狀態見人，都係好事。



純官與鄭志剛上次一起露面，除了業績會之外，其實已經是一年多前的事。當時兩人與傳媒茶敍，講解集團發展路向，亦交代了由長子鄭志剛接班新世界，次子鄭志明接掌新創建，反映鄭家純對集團的管理，也早有部署。



高瞻