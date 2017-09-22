﻿市場簡訊

—藍鼎國際（582）增加韓國濟州島綜合度假區「濟州神話世界」的投資額，該集團向旗下藍鼎濟州開發株式會社額外注資近3億美元，相當於約23.4億港元，以用作濟州神話世界進一步建設和發展。



濟州神話世界度假區的投資總額已經超過15億美元，相當於約117.1億港元，度假區正式開業日期定於12月8日，有萬豪酒店和藍鼎酒店，以及會展中心、品牌餐廳及美食街等設施。其中，「神話主題公園」將於本月30日對公眾開放，該主題公園將會提供15個遊樂設施和景點，由韓國的動漫IP公司TUBAn打造。







—元征科技（2488）公佈，擬申請A股發行，計劃上市地點為深圳證券交易所，在符合上市地最低發行比例的監管規定情況下，計劃A股發行數目將不超過8000萬股，佔緊隨發行後該公司總股本的17.56%。有關A股發行計劃，須待股東於股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上批准，以及中國證監會及其他相關監管機構批准後，方可作實。







—針對大量短期消費貸款流向樓市的現象，深圳銀監局昨召集轄區各銀行負責人舉行專項會議，為樓市降溫。



會議強調，各銀行謹慎發放大額、長期的綜合消費貸款；嚴禁個人消費貸款資金用於生產經營、投資以及流向房地產市場用於購房或償還購房借款；不得發放無指定用途消費貸款；不得以化整為零方式規避受託支付和用途管控；加強對信用卡大額透支和大額提現業務的合規管理，審慎設定設定信用卡預借現金的額度等。深圳近期已收緊消費貸，由30年期縮短為5年期。廣州也禁止發放100萬元或年限10年以上的貸款。北京、南京也要求各銀行按月提供消費貸款的數據。







—百度宣佈將用100億元人民幣，約118億港元，成立Apollo基金，並在未來三年將投資100個自動駕駛項目，以加快技術發展，和與美國對手Tesla 和Alphabet的無人車公司Waymo展開競爭。BAT皆有投入研發智能車，當中百度於內地的無人駕駛領域走得最前，經過幾年的內部開發，百度表示4月決定向第三方開放自動駕駛技術，並希望通過這次更新給予合作夥伴障礙識別技術、高清地圖，以及其他新功能。百度亦宣佈開放最新一代自動駕駛技術系統Apollo 1.5，核心功能包括障礙物感知、決策規劃、雲端模擬、高精地圖服務、端到端的深度學習等，支持晝夜定車道自動駕駛以提升自動駕駛的技術發展。







—台灣智能手機製造商宏達電（HTC）與Google宣佈，雙方已簽訂合作協議。Google將延攬原參與生產Google Pixel手機的HTC成員加入Google，HTC並且將其知識產權非專屬授權予Google使用。就此次交易，HTC將獲得11億美元現金報酬。Google料通過此舉拓展手機與虛擬實境技術的相關事業，而HTC得以重振走下坡的智能手機業務。







—商務部發佈消費市場運行情況，根據國家統計局的數據初步統計，今年8月全國社會消費品零售總額達3.03萬億元（人民幣，下同），按年增長10.1%，增速較上月放緩0.3個百分點，其中暑假期間電影市場火爆，按年增速超過30%，其中8月票房突破73億，創造了單月票房的新紀錄。