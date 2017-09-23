﻿恒指急挫229點 標普降中港評級 兩萬八關再失守

標普下調中港評級，震散周五港股，滙控（005）、建行（939）及平保（2318）領跌下，恒指接連失守28000關、10天線及20天線，全日跌229點，恒指收報27880點；國企指數收報11109點，下滑89點或0.8%，成交金額926.35億元。



全周計港股仍錄升幅，恒指累升72點或0.26%；國指累漲41點或0.37%。恒指三次挑戰28000點不成，而且三頂背馳，後市或要調整。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，港股周五因中港評級遭標普下調而受壓，但由於北水仍充裕下，下調評級對港股的實際影響有限，而周五港股於低位有承接，也反映此消息對港股影響僅屬短暫，預期下周港股仍於27800至28200區間內上落。



滙控建行平保領跌



藍籌股幾乎全軍覆沒，中港評級齊遭下調，兩地金融股齊受壓下，滙控、建行及平保成跌市元兇，三股合共拖低恒指51點。股王騰訊（700）亦隨大市跌0.29%，港交所（388）跌1.73%，招商局港口（144）更跌4.4%，為跌幅最大藍籌股。



里昂看好的萬洲國際（288）升1%，業績符合預期，獲多間大行唱好的新世界發展（017）逆市升1.63%，為表現最佳藍籌股。



最近熱炒的板塊齊回吐，其中內房股回軟，恒大（3333）跌2.97%，遠洋（3377）及綠城中國（3900）齊跌逾5%，龍光（3380）更跌逾7%。



此外，早前為資金樂園的手機設備股及汽車股亦受壓，當炒的瑞聲（2018）及吉利（175）分別跌2.85%及3.51%。