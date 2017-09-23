全周計港股仍錄升幅，恒指累升72點或0.26%；國指累漲41點或0.37%。恒指三次挑戰28000點不成，而且三頂背馳，後市或要調整。
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，港股周五因中港評級遭標普下調而受壓，但由於北水仍充裕下，下調評級對港股的實際影響有限，而周五港股於低位有承接，也反映此消息對港股影響僅屬短暫，預期下周港股仍於27800至28200區間內上落。
滙控建行平保領跌
藍籌股幾乎全軍覆沒，中港評級齊遭下調，兩地金融股齊受壓下，滙控、建行及平保成跌市元兇，三股合共拖低恒指51點。股王騰訊（700）亦隨大市跌0.29%，港交所（388）跌1.73%，招商局港口（144）更跌4.4%，為跌幅最大藍籌股。
里昂看好的萬洲國際（288）升1%，業績符合預期，獲多間大行唱好的新世界發展（017）逆市升1.63%，為表現最佳藍籌股。
最近熱炒的板塊齊回吐，其中內房股回軟，恒大（3333）跌2.97%，遠洋（3377）及綠城中國（3900）齊跌逾5%，龍光（3380）更跌逾7%。
此外，早前為資金樂園的手機設備股及汽車股亦受壓，當炒的瑞聲（2018）及吉利（175）分別跌2.85%及3.51%。