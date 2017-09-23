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﻿眾安超購400倍 凍資2000億

2017-09-23 列印
        路透社引述消息指，由「三馬」牽頭成立的眾安保險（6060）招股價以上限59.7元定價，集資118.98億元。眾安已於星期四中午截止公開發售，市場消息表示有高達400倍超額認購，凍結資金2000億元，眾安招股價介乎53.7元至59.7元。由於已超購逾100倍，啟動回撥機制令公開發售佔招股比例由5%增至20%。

　　雖然眾安保險公開發售部份有機會凍資高達3000億元，成本年「凍資王」，但資料顯示，眾安保險凍資需逾3300億元，才有機會打入本港十大凍資新股榜內。眾安將於本月28日掛牌。

津上機床暗盤升一成

　　數控精密機牀製造商津上機床中國（1651）將於下周一掛牌，上市前夕暗盤價上升，一手最多賺640元。輝立交易場資料顯示，津上機床暗盤收報6.15元，升9.8%，每手1000股，不計手續費一手賺550元。
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