﻿有助降低風險調整回報 金管帶路項目研打包投資

金管局總裁陳德霖繼早前表示擬牽頭與三、五志同道合者組團投資一帶一路好項目後，上周透露，整個概念並非投資非單一項目，而是希望將未成形的綠地項目及已成形的棕地項目混合打包成組合作投資，以降低風險，投資回報將參考外匯基金的長期增長組合。



金管局積極為外匯基金尋找一帶一路項目投資，陳德霖表示，外匯基金有興趣以股權形式投資基建項目。現於基建融資促進辦公室（IFFO）平台下，有10多個投資人正商討此類項目的股權投資，計劃與3至5個志同道合者，包括退休基金及專業基金，共同尋找一些好項目，並打包成組合齊齊投資，目前仍在進行，待有具體細節再作公佈。



現時的概念是希望將幾個項目打包作投資，而非單一項目投資，原則是將風險較高的綠地項目和風險較低的棕地項目混合，即把興建中或快將興建的項目和已完成興建或運作中有現金流的項目打包成組合，以降低有關風險系數，回報亦會因應風險降低而作出調校，以尋求一個大家可接受的回報，回報將會參考外匯基金的長期投資組合的表現。去年外匯基金包括私募股權及房地產投資的長期增長組合內部回報率年率為10.9%。



主要考慮央企基建項目



他指，有興趣投資基建項目的志同道合者希望作10年以上的長線投資，高於私募股權一般5至7年的投資期，但會為打包組合投資設定一個退出機制。



基建項目為外匯基金的新投資類別，陳德霖指，這會歸類為長期增長組合投資，設有投資目標上限，惟未有透露具體水平。他又說，鑑於內地央企具經驗且有較多一帶一路的項目在手，故暫時主要考慮央企的基建項目，但強調不限於此，對海外企業項目亦持開放態度。



就外匯基金的英國房地產投資情況，包括在倫敦發展漢諾威廣場，陳德霖表示，不便具體評論個別項目投資，總之外匯基金過去的房地產投資錄得純利，成績滿意。



有見及香港與倫敦早年成立的人民幣論壇討論範圍太窄，他指雙方已將論壇易名為香港倫敦金融服務論壇，多增金融科技及一帶一路兩個討論項目，以顯示兩地加強貿易及金融的聯繫。



另外，他察覺部份英美歐資金融機構考慮將在倫敦進行的亞洲客戶交易，包括風控及記帳遷回亞洲，此為大勢所趨，並非因為英國脫歐所致，主要是由於在倫敦的亞洲客戶及交易愈來愈多。他認為這趨勢可為香港帶來機會，但一切仍處商討階段。



對於比特幣的發展情況，他強調金管局的立場一直沒變，從一開始已說比特幣並非貨幣，只是虛擬商品，如同網上武器，並無機構或實物支持，這正是風險所在。此外，金管局將於今年低前發表有關研究發行數碼貨幣的中期報告。