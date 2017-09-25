﻿核數師監管草案 公會冀年內交立會

在會計師界引起較大爭議的《優化上市實體核數師監管制度的建議》，相關草案原本擬在今年中遞交立法會，但會計師公會行政總裁丁偉銓透露，現時與政府在調查及紀錄處分角色分工，及營運經費等方面，仍未達共識，但會爭取在年底前遞交立法會，有信心屆時能獲得通過。



丁偉銓表示，關於《建議》仍有較多細則，需要與新一屆政府協商，新任財政司司長陳茂波出身會計界，相信會理解業界聲音。公會認為需要適當限制調查及紀律處分角色，解決方案包括設兩個獨立體制，或在獨立監察機構旗下分工進行，避免「警察同時也是法官」的情況出現。



避免「警察同時是法官」



另外，政府期望投資者、上市公司及核數師三方共同負擔獨立監管機構的營運經費，公會則希望投資者負擔。會計師公會已在多年前關注獨立審核監管機構事宜，若香港能有獨立於業界的審計監察，便能成為國際獨立審計監管機構國際論壇（IFIAR）的會員。



丁偉銓表示，在《建議》下，公會同時也正就非本地核數師的監管及責任問題，向政府交換意見。探討的範圍包括由非本地核數師負責的上市公司，萬一爆煲，監管責任誰屬，以及投資者如何追討責任等問題，惟暫未有定案。



近年不少上市公司爆煲之後，不但公司及管理層遭民事索償，核數師等專業人士也往往在追討名單之內。丁偉銓表示，公會正在努力與政府溝通中，並已向新政府提交書面意見，希望能立例將核數師的賠償責任封頂，上市公司爆煲並非核數師獨有的責任，若不設限對核數師並不公道。



新股市場進入下半年傳統旺季，丁偉銓表示，公會一直要求會員在接獲新上市公司業務時，進行盡責的調查，包括上市原因、公司背景及業務模式等等，並評估不同的風險可能性，對於新興行業公司也須特別小心。行業競爭一向存在，有競爭並會涉及價格壓力，若有會員以過低價格承接新上市公司業務，公會將會監察。