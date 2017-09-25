﻿市場簡訊

—天利（117）以5.1億元出售旗下附屬公司EYANG Management及EYANG Energy Management，代價總額。該兩項資產主要從事製造及銷售與買賣多層陶瓷電容器（MLCC），以及擁有東莞、深圳、安徽省滁州市物業。







—耀才證券（1428）主席兼執行董事葉茂林表示，同意應把持續24個月停牌的上市公司除牌，整體支持有關建議加強監管，惟應改善細節，例如供股、招股和配售的攤薄效應界線設限，應要考慮上市公司的發展資金需求。







—中國燃氣（384）公佈，與山東省住房和城鄉建設廳訂立戰略合作框架協議，在山東省內就推進城鎮和農村「氣代煤」工程、燃煤鍋爐的改造。







—民生國際（938）公佈，截至3月底止全年由盈轉虧，投資物業的公允值錄得虧損所致，股東虧損1.22億元，每股虧損7仙，不派末期息。







—威鋮國際（1002）公佈截至7月31日止財政年度扭虧為盈，純利1348萬元人民幣，每股盈利0.71分，不派末期息。







—泛海金融（952）確認，斥資5000萬美元認購郵儲銀行（1658）境外優先股，認購代價將由內部資源撥付，以及部份由一間金融機構的融資撥付。此前，華融金控（993）也公佈，認購郵儲銀行境外優先股，涉資9000萬美元。郵儲銀行上周五完成發行72.5億美元境外優先股，年息率為4.5%，所籌資金用作補充該行其他一級資本，以優先資本結構，支持未來業務發展。該批境外優先股售予不少於六名合資格配售人，境外優先股的初始轉股價為每股4.83元。







—融達控股（948）昨宣佈，於股本重組生效後，將以「5供2」方式，每持有5股合併股份獲發2股發售股份的基準，公開發售合共1525萬股。發售價為每股0.16美元，相等於約1.248港元，集資總額約1903萬港元。







—外電引述知情人士報道，特朗普本周三將在訪問印地安那州期間推銷其減稅方案，除了特朗普競選期間已經呼籲的將公司利得稅由35%大減至15%之外，並建議將最高個人入息稅率下調兩成，至35%。







—德國福士車廠主席帕奇（Hans Dieter Poetsch）表示，不排除福士會打破多年來傳統，延攬公司以外人士擔當下任行政總裁。目前福士行政總裁為任職該車廠近40年的慕勒（Matthias Mueller），他在2015年9月出掌福士，任期到2020年止；其獲任命時，正值福士排廢造假醜聞的高峰，引起部份主張由外部人士擔當下任行政總裁的股東反對。